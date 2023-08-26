Бокал красного вина может принести немало пользы: это нужно знать

Если вы любите выпить немного вина несколько раз в месяц, это может улучшить ваше здоровье. Этот алкогольный напиток обладает целительными способностями, о которых вы и не подозревали.

Оказывается, умеренное употребление красного вина может не только не навредить, но и улучшить работу вашего организма. Впрочем, убедитесь, что вы не злоупотребляете алкоголем.

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Вино помогает контролировать уровень сахара

Несмотря на то, что вино содержит природные сахара, красное вино может помочь контролировать уровень сахара в крови. Этот эффект временен и длится всего сутки, однако может быть полезен людям, страдающим высоким уровнем сахара.

Красное вино не может заменить лекарства для контроля глюкозы и планы лечения. Но красное вино в очень умеренных количествах может стать хорошим дополнением к рациону.

Улучшает память

Вы могли и не подозревать, однако красное вино богато полифенолами, которые являются антиоксидантами. Эти соединения помогают организму бороться со многими болезнями и улучшают кратковременную память.

Недавние исследования показали, что один из антиоксидантов, содержащийся в красном вине, ресвератрол, на самом деле может уменьшить ущерб, вызванный проблемами со сном.

Еще одна удивительная способность красного вина – оно потенциально может уменьшать риск деменции и других состояний, связанных с ухудшением памяти.



Вино полезно для улучшения памяти / Фото Pexels

Но чрезмерное потребление этого алкогольного напитка может наоборот повысить риски различных болезней, поэтому не рекомендуется пить больше одного небольшого стакана в день.

Красное вино улучшает здоровье сердца

И, конечно, одно из самых известных преимуществ красного вина для здоровья: оно может улучшать работу сердечно-сосудистой системы. Когда вы употребляете пищу и напитки, богатые полифенолами, вы снижаете риски сердечных заболеваний.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот Галлиум-Хеэль оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Кроме того, красное вино может защищать оболочку кровеносных сосудов сердца и повышать уровень хорошего холестерина.