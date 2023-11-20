5 неожиданных эффектов для здоровья от употребления апельсинов

Конец осени и начало зимы – это идеальное время для того, чтобы начать есть больше пищи, богатой витамином С, ведь именно она может защитить вас от сезонных простуд и укрепить иммунитет. Но апельсины могут повлиять на ваш организм и другими способами.

Независимо от того, употребляете ли вы апельсины целыми, или добавляете в салаты и десерты, эти фрукты могут оказаться чрезвычайно полезными для здоровья. Так что если вы хотите дополнить свой рацион новыми яркими вкусами, апельсины станут отличным вариантом. О том, что именно случится с вашим здоровьем, если вы будете регулярно есть апельсины, рассказала эксперт Сара Кроу.

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Могут улучшить уровень холестерина

Многие люди имеют проблемы с высоким уровнем холестерина, поэтому если именно вы пытаетесь поддерживать его в норме, добавление апельсинов в меню может быть неплохим способом сделать это.

В частности, исследование Nutrition Research показало, что концентрат цитрусовых волоком может снизить уровень холестерина в крови участников на 10,6% всего за 4 недели употребления продукта. Еще одно исследование, опубликованное в Nutrition Research подтвердило эти результаты и показало, что потребление апельсинового сока может снизить уровень "плохого" холестерина за 60 дней.

Уменьшает боль после тренировки

Если вы многое тренируетесь и хотите уменьшить период обновлений после них, вам стоит подумать о добавлении большего количества апельсинов в свой рацион. Дело в том, что эти фрукты являются отличным источником витамина С, а он может предотвратить появление некоторых неприятных последствий тренировок.

Один из экспериментов, проводившихся в International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, показал, что среди группы здоровых мужчин, получавших витамин С и плацебо, употреблявшие витамин испытывали значительно меньшую боль в мышцах в первые сутки после тренировок.



Апельсины полезно есть после тренировок / Фото Pexels

Снижают риск рака пищевода

В апельсине можно найти немало лимонной кислоты, а она имеет профилактический эффект против некоторых видов рака.

Исследование, опубликованное в Cell Journal показало, что высокие концентрации лимонной кислоты могут уменьшать пролиферацию раковых клеток пищевода и потенциально оградить вас от этого заболевания.

Могут регулировать пищеварение

Если у вас проблемы с пищеварением и хотите нормализовать этот процесс, употребление апельсинов – неплохой старт. Всего один фрукт среднего размера содержит 2,8 г клетчатки, а она помогает поддерживать регулярную работу пищеварительного тракта.

Исследование 2019 года в Drug Intervention Today показывает, что регулярное употребление апельсинов может облегчить немало симптомов запоров.

Снижают риск сердечных приступов

Независимо от того, являются ли проблемы с сердцем семейными, или вы просто хотите предотвратить их появление, вы можете начать употреблять апельсины, чтобы защитить этот орган.

Исследователи из Nutrients наблюдали за 13 421 участником эксперимента в течение 11 лет и обнаружили, что высшее потребление витамина С связано с более низким уровнем сердечно-сосудистых заболеваний и смертностью, которая происходит из-за этих болезней.