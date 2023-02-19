Средства для мытья посуды давно стали жизненно необходимым элементом обыденности для каждого. Однако задумывались ли вы, что эти "помощники" могут быть вредными и негативно влиять на ваше здоровье и внешний вид?

Врачи рекомендуют очень ответственно подбирать бытовую химию, чтобы не навредить собственному здоровью. В частности, нутрициолог Татьяна Ярмошук рассказала, чем вредны средства для мытья посуды и как их заменить.

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Чем вредны средства для мытья посуды?

Сухость кожи и дерматит

В магазинах бытовой химии можно найти моющие средства на любой "вкус". Случаются бутылочки даже с экстрактом ромашки, алоэ вера или увлажняющим маслом. Однако эти добавки направлены только на привлечение покупателей. Для кожи это средство не принесет никакой пользы. Наоборот – любой гель для мытья посуды разрушает защитный слой кожи и вызывает сухость, шелушение и обезвоживание.

Плохое самочувствие

Все ярко выраженные ароматы моющих средств (лимон или женьшень) на самом деле просто замаскируют резкий запах химикатов, входящих в его состав. Для людей с ослабленным иммунитетом это чревато мигренью и заболеваниями дыхательных путей.



Моющие средства / Фото Pexels

Опасные заболевания

Наибольший вред для организма моющее средство может причинить, если плохо смывать посуду. Ведь вместе с едой в желудок попадут химикаты. Регулярное их употребление провоцирует не просто пищевое отравление или нарушение обмена веществ, но и гастрит и язву желудка.

Знали ли вы, что моющие средства для посуды – одни из тех средств, которые могут причинять вред нашему здоровью, причем совершенно незаметно. Дело в том, что остатки таких средств очень плохо смываются со стен посуды. Зрительно их не видно, но после каждого мытья на стенках остается часть средства, которое вместе с едой и напитками попадает в наш организм,

– рассказывает нутрициолог Татьяна Ярмошук в Instagram.

Как уменьшить вред моющих средств?

Читать состав средства

Выбирайте моющие средства тщательно, читайте их состав на этикетке. Важно, чтобы среди компонентов не было искусственных ароматизаторов, этилендиаминтетрауксусной кислоты, в результате которой образуется пена, а поверхностно-активные вещества были максимально мягкими. К счастью сейчас на полках магазинов появляется все больше безопасных экопродуктов.

Разбавлять средство водой

Для защиты организма можно разбавлять моющие средства водой, тогда их концентрация будет не столь вредной. Также следует тщательно промывать губку и ополаскивать посуду проточной водой не менее 15 – 20 секунд.

Мыть посуду в перчатках

Резиновые перчатки помогут защитить ваши руки, ведь бытовая химия оказывает накопительный эффект. Впоследствии после регулярного использования моющего средства вы можете заметить, что кожа рук стала сухой и обезвоженной.

Заменить химические средства на экологические

Если вы хотите полностью избежать возможного отравления или негативного воздействия на организм, не используйте химические средства для мытья посуды вообще. Можете заменить их на пищевую соду, хозяйское мыло или горчичный порошок, они отлично справляются с удалением жира.



Посудомоечная машина / Фото Unsplash

Использовать посудомоечную машину

Доказано, что посудомоечная машина оставляет гораздо меньше химических элементов на посуде. Соответственно вы избежите возможного употребления вредных веществ, остающихся после обычной мойки. Поэтому и рисков плохого самочувствия или внезапного заболевания гораздо меньше.

Автор: студентка ЛНУ имени И. Франко Соломия Борух