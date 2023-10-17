Делайте эту одну вещь утром, чтобы чувствовать себя бодрыми весь день

Если вы просыпаетесь и после этого целый день чувствуете себя истощенными, это может означать, что вы делаете что-то не так в своей утренней рутине. Смена всего одной привычки поможет вам стать в разы более продуктивными.

Многие регулярно страдают от недосыпа и чувствуют себя истощенными. Вы могли бы подумать, что это происходит из-за нерегулярного графика сна и других проблем, однако причина может быть менее очевидной. О ней рассказала эксперт по сну Нэнси Ротштейн.

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Одно из последних исследований показало, что три четверти опрошенных людей хотя бы несколько раз в неделю просыпаются с чувством усталости и страдают хроническими или постоянными расстройствами сна.

Нэнси Ротштейн убеждена, что это происходит из-за одной распространенной привычки, которая может существенно ухудшить сон и заставит вас чувствовать себя истощенными впоследствии.

И всему вина – ваш телефон. Если вы привыкли проверять соцсети или новости перед сном или сразу же после пробуждения, это может привести к тому, что ваш мозг не будет отдыхать как следует во время сна.



Телефон отрицательно влияет на сон / Фото Pexels

А еще одна привычка, связанная с телефоном, существенно портящая ваш отдых – откладывание будильника. То же исследование показало, что 83% участников регулярно откладывают свой будильник, и каждый пятый опрошенный делает это каждый день.

И существует один трюк, чтобы избежать этой проблемы – вы можете на ночь класть телефон достаточно далеко от себя, чтобы утром вам пришлось подняться с кровати, чтобы выключить будильник. После этого возьмите за привычку сразу же застилать кровать, чтобы избежать соблазна снова лечь спать.

Вы должны знать, что дремота после того, как вы уже проснулись, не даст вам дополнительных сил, а зато заставит тело многократно просыпаться много раз и настроит вас на плохое начало дня.