Как избавиться от мешков под глазами и опухлостей: советы от дерматолога

Каждое утро в зеркале в ванной вы можете замечать мешки под глазами, которые иногда бывает даже трудно зарисовать консилером. Существует несколько способов, которые могут помочь вам избавиться от них.

Часть лица под глазами наиболее уязвима к морщинам. Именно поэтому под глазами так трудно избавиться от последствий старения. Поскольку эта часть кожи очень нежная, поэтому быстрее истончается. Потому и мешки под глазами мы очень хорошо замечаем уже с молодого возраста.

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Опухлость и мешки могут быть генетическими, впрочем, проявляться они также могут через наш образ жизни.

Дерматолог Шерин Идрисс рассказала, как свести к минимуму появление темных мешков под глазами.

Под глазами производится меньше кожного сала, поэтому кожа может выглядеть сухой и сморщенной. В этой части быстрее теряется эластин и коллаген, поэтому это приводит к появлению тонких линий под глазами.

Покупка дорогих кремов не всегда сможет решить проблему, поэтому важно сначала нормировать водный баланс, ограничить себя в употреблении алкоголя и хорошо спать. Ущербный сон может привести к появлению мешков под глазами.

Однако если мешки под глазами – это генетическая наследственность, то на решение проблемы трудно надеяться.

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По словам дерматолога, если изменение цвета под глазами обусловлено расширением сосудов и поэтому образуются определенные тени, то избавиться от них можно благодаря сыворотке и крему для глаз, содержащий кофеин и пептиды. Можно даже попытаться замочить пакетик зеленого или черного чая в воде, поставить его на ночь в холодильник и утром положить под глаза. Если изменение цвета кожи вызывали кровеносные сосуды, то вам также может помочь витамин К.

Отечность под глазами может быть из-за соленой пищи, плача или аллергии. Шерин Идрисс говорит, что если жировые отложения под глазами постоянно опухают, то единственным решением проблемы является хирургическое вмешательство. Но если отечность вызвана внешними факторами, можно попробовать крем или сыворотку для глаз.