Як позбутися мішків під очима та опухлостей: поради від дерматологині

Кожного ранку в дзеркалі у ванній ви можете помічати мішки під очима, які часом буває навіть важко замалювати консилером. Існує кілька способів, які можуть вам допомогти позбутися них.

Частина лиця під очима найбільш вразлива до зморшок. Саме тому під очима так важко позбутися наслідків старіння. Оскільки ця частина шкіри є дуже ніжною, тому швидше стоншується. Тому й мішки під очима ми дуже добре помічаємо вже з молодого віку.

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Опухлість та мішки можуть бути генетичними, втім проявлятися вони також можуть через наш спосіб життя.

Дерматологиня Шерін Ідрісс розповіла, як звести до мінімуму появу темних мішків під очима.

Під очима виробляється менше шкірного сала, тож через це шкіра може виглядати сухою та зморщеною. У цій частині швидше втрачається еластин й колаген, тож це призводить до появи тонких ліній під очима.

Покупка дорогих кремів не завжди зможе вирішити проблему, тому важливо спочатку внормувати водний баланс, обмежити себе у вживанні алкоголю та добре спати. Неповноцінний сон може призвести до появи мішків під очима.

Однак, якщо мішки під очима – це генетична спадковість, то на вирішення проблеми важко сподіватися.

Мішки під очима – це вкрай неприємна, проте поширена проблема. Щоб усунути її, потрібен комплексний підхід. Що він передбачає, розповідаємо у матеріалі

За словами дерматологині, якщо зміна кольору під очима зумовлена розширенням судин і через це утворюються певні тіні, то позбутися їх можна завдяки сироватці та крему для очей, які містять кофеїн і пептиди. Ви можете навіть спробувати замочити пакетик зеленого чи чорного чаю у воді, покласти його на ніч у холодильник та вранці покласти під очі. Якщо зміну кольору шкіри викликали кровоносні судини, то вам також може допомоги вітамін К.

Набряклість під очима може бути через солону їжу, плач чи алергію. Шерін Ідрісс каже, що якщо жирові відкладення під очима постійно опухають, то єдиним рішенням проблеми є хірургічне втручання. Та якщо набряклість викликана зовнішніми факторами, то можна спробувати крем чи сироватку для очей.