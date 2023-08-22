Как перестать постоянно хотеть сладкого: полезные лайфхаки

Очень многие люди часто испытывают тягу к сладкому, а если его нет дома – начинается "ломка". Эту ситуацию можно взять под контроль благодаря нескольким способам.

Почему нас тянет на сладкое

В большинстве случаев на сладкое нас тянет из-за состояния здоровья кишечника. В нашем кишечнике есть триллионы разных бактерий, требующих разной пищи.

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Хорошим бактериям нужна пища богатая клетчаткой, в то время как нежелательные кишечные бактерии хотят, чтобы вы кормили их тортами и пончиками. Когда возникает дисбаланс кишечных бактерий, связанный с нездоровым питанием, громче всего "требуют" сладкого кишечные бактерии, стремящиеся не очень здоровой пищи.



Тяги к сладкому можно избежать / Фото с Freepik

Как избежать тяги на сладкое

Ешьте сытный завтрак

Дисбаланс сахара в крови является одной из главных причин тяги к сладкому, поэтому постарайтесь есть сбалансированный завтрак с богатыми клетчаткой углеводами, (овсянка), полезными жирами (арахисовое масло) и белками (яйца).

Не пропускайте обед

Пропуская обед вы снижаете уровень сахара в крови и уровень энергии. Ваш обед должен состоять из высококачественного белка (тунца или курицы), богатой клетчаткой зелени (моркови или салата) и полезных жиров (авокадо или орехов). Эти продукты будут поддерживать стабильность уровня сахара в крови и предотвращать сильные колебания.

Делайте перекус фруктами

Несмотря на то, что фрукты также содержат сахар, у них есть клетчатка, которая замедляет всасывание и предотвращает резкие скачки уровня сахара в крови.

Кроме того, фрукты богаты водой, витаминами и электролитами, которые помогут вам чувствовать себя бодрым в течение дня.