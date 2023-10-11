Как уменьшить пищевые отходы: узнайте, как это сделать

Часто бывает так, что во время приготовления пищи у нас остается немало остатков, которые жалко выбрасывать. Впрочем, пищевые отходы можно уменьшить, поэтому рассказываем, как именно это делается.

О том, как правильно поступить с пищевыми отходами рассказала Ольга Безугла – диетолог и врач-терапевт.

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Спланируйте свое питание

"Покупай одно – получи другое бесплатно" и другие оптовые предложения приводят к тому, что мы покупаем больше, чем нам нужно, и отходы из магазина попадают домой. С точки зрения пищевых отходов разумно не покупать больше, чем нужно. Купите только то, что вам действительно нужно.



Составьте план питания на неделю

Диетология советует проверять или фотографировать оставшиеся в холодильнике и шкафах перед покупками, чтобы знать, что у вас есть. По ее словам, за продуктами следует ходить после еды, а не перед ней. Используйте список покупок, указывая на необходимое количество продуктов.



Знайте, как хранить еду

"Свежие продукты кладите по продуктам, срок годности которых подходит к завершению. Организуйте холодильник так, чтобы на верхней полке были готовы к употреблению продукты, например остатки пищи, а на нижней полке – закрытое сырое мясо и рыба, чтобы избежать протекания. Зарезервируйте отдельный ящик для фруктов и овощей", – отметила диетология Ольга Безугла.



Понимайте разницу между датами "применить к" и "перед тем, как использовать"

Срок годности на упакованных продуктах питания указывает на то, когда их можно употреблять в пищу. Обычно он указывается на скоропортящихся продуктах, таких как охлажденное мясо, молочные продукты и готовые блюда. Чтобы не тратить продукты впустую, их следует покупать тогда и в том количестве, которое необходимо. Лучше не делать запасы.

Используйте то, что имеете

"Регулярно проверяйте, что есть в холодильнике и шкафах, и используйте продукты, срок годности которых подходит к концу", – советует Ольга Безуглая.



Избегайте чрезмерных порций



Подавать небольшие порции и возвращаться за добавками, вместо того, чтобы выскабливать излишки пищи из тарелок в мусорку. Используйте тарелки поменьше для подачи пищи. Измерьте размеры порций с помощью недорогих помощников кухни, таких как мерные чашки и черпаки для соответствующих размеров порций.