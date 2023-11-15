Эти 4 вещи точно не стоит брать с собой в короткую поездку

Если вы планируете поездку на несколько дней, очень важно правильно упаковать багаж, чтобы не набрать с собой слишком много вещей, которые вам не понадобятся. Убедитесь, что вы извлекли из сумки все лишние вещи.

Да, это может звучать странно, однако собрать вещи для короткой поездки гораздо сложнее, чем для продолжительной. Если у вас запланировано немало мер на короткое время, вам следует собрать легкий багаж, в котором будет все необходимое. О том, что стоит оставить дома, рассказала эксперт Аманда Лорен.

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Слишком много всего

Если вы хотите собрать поистине легкий багаж, который вы сможете легко перемещать по городу, вам стоит ограничить его. Если вы едете в командировку, вам, вероятно, стоит взять дополнительную рубашку. Однако вам точно не нужно больше купальника, если вы думаете поплавать в бассейне отеля.

Одежда, которую нельзя совмещать

Ваш чемодан очень нагрузят вещи, которые вы не можете совмещать между собой. Когда вы собираете одежду, убедитесь, что все брюки, юбки и рубашки соединяются между собой, а также подберите соответствующие сумки, туфли или сапоги.

Да вам не придется везти слишком много одежды, а во время поездки вы сможете выглядеть по-новому каждый день. Старайтесь подобрать нейтральную одежду, которая подойдет для разных случаев и событий.



В поездку нужно брать практичные вещи / Фото Pexels

Много косметики и уходовых средств

Даже если у вас есть десятиэтапный распорядок ухода за кожей, вам придется несколько сократить его во время своего путешествия, ведь именно косметика может занять немало места в вашем багаже. К тому же, она довольно много значит и сделает ваше передвижение с чемоданом более неудобным.

Что касается косметики, то вы можете взять с собой многозадачные средства – например, тональный крем с солнцезащитным эффектом и палетку, содержащую сразу все необходимые вам оттенки.

Сумочки и обувь, не подходящие ко всему

Сумочки и обувь – это наиболее громоздкие и тяжелые элементы вашего гардероба, поэтому к их выбору нужно отнестись особенно осторожно. Убедитесь, что вы выбрали практичные варианты, которые сможете использовать на протяжении всей поездки.

Не забывайте и о цвете вещей – самой практичной будет черная или коричневая обувь, ведь она сочетается практически со всем. Что касается сумок, лучше всего подойдут сумки через плечо или слинги, ведь они практичны и подходят для того, чтобы гулять с ними целый день.