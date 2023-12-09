Эти продукты помогут улучшить кровообращение: добавьте их в рацион уже сейчас

Хорошее кровообращение крайне важно для поддержания здоровья, ведь именно кровь доставляет питательные вещества и кислород в органы, мышцы и кожу. И самое здоровое питание поможет наладить кровообращение в организме.

Конечно, рацион – это не единственный способ улучшить кровообращение. Также вам нужно заниматься физическими упражнениями, отказаться от курения и пить достаточно жидкости в течение. Да Дэнни Пол Бэби, доктор медицинских наук, рассказал, какие именно продукты могут помочь вам.

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Острый перец

Ярко-красный острый перец может не только добавить вашим блюдам острый вкус, но и улучшить работу артерий благодаря веществу капсаицина, содержащемуся в овоще. Кроме того, капсаицин может расслабить мышцы кровеносных сосудов, чтобы кровь легче протекала ими. И это также очень хорошо скажется на вашем АД.

Свекла

Этот корнеплод годится не только для приготовления борща, но и для десятков других блюд. И от добавления его в рацион вы можете получить бесчисленное количество преимуществ. В частности, оксид азота помогает естественным образом ослабить кровеносные сосуды и улучшить приток крови к тканям и органам. Исследователи считают, что свекольный сок полезен также и для понижения систолического АД.

Ягоды

Разнообразные ягоды богаты не только витаминами, но и антиоксидантами, которые могут быть чрезвычайно полезными для ваших кровеносных сосудов. В них содержится антоциан – соединение, придающее ягодам красный и фиолетовый цвет и очень насыщенный оттенок.



Ягоды очень полезны для кровообращения / Фото Pexels

Антоциан может защищать стенки артерий от повреждений и не дать им стать слишком жесткими. Кроме того, он также стимулирует выработку оксида азота, что уменьшает АД.

Жирная рыба

Конечно, вам приходилось слышать о том, что употребление рыбы очень полезно для мозга. Но помочь она может и вашему сердцу и кровеносным сосудам.

Дело в том, что жирные сорта рыбы, как тунец, лосось, форель и скумбрия, богаты жирными кислотами омега-3. И эти соединения могут быть очень полезны для кровообращения.