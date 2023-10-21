Пейте эти 4 напитка для плоского живота: советы диетолога

Если вы мечтаете о том, чтобы сформировать подтянутый и плоский живот, то здесь очень важно учитывать, чем вы питаетесь. Но напитки, которые вы употребляете в течение дня, тоже влияют на похудение.

Оказывается, некоторые напитки действительно могут помочь вам сбросить несколько килограммов и достичь лучшей фигуры. О том, что нужно пить в течение дня, рассказала диетологТриста Бест.

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Вода

Это может показаться вам очевидным, и употребление большого количества воды действительно может быть полезным для вашего здоровья и поддержания здорового веса. Кроме того, надлежащее увлажнение помогает поддерживать здоровый метаболизм.

Исследования показывают, что если вы пить воду перед употреблением пищи, вы будете чувствовать себя более сытыми и снизите вероятность переедания. Для того чтобы держать организм гидратированным, старайтесь выпивать по 8 стаканов воды в день.

Поддержка достаточного количества жидкости имеет решающее значение для общего здоровья и может помочь контролировать ваш аппетит, предотвратить переедание и поддержать обмен веществ.

– поделилась Триста Бест.

Вода с лимоном

В воде с лимоном можно найти немало витамина С, а он поддерживает процесс окисления жира в организме и очень важен для работы метаболизма и ощущения сытости.

Кроме того, лимон может добавить необычный вкус к обычной воде, и вам будет легче пить ее в достаточном количестве.



Вода с лимоном очень полезна / Фото Pexels

Зеленый чай

А вот в зеленом чае можно найти другое вещество, которое крайне полезно для поддержания метаболизма – катехин. Это природный антиоксидант, который ускоряет метаболизм, способствует окислению жира и улучшает чувствительность к инсулину.

Кроме того, в зеленом чае есть также умеренное содержание кофеина, а это может дать вам заряд энергии на целый день. Чай также может стать более здоровой альтернативой сладким, калорийным напиткам.

Имбирный чай

Имбирный чай может быть полезен не только для похудения, но и для успокоения расстройств желудка, облегчения вздутия живота и уменьшения воспаления. А все эти целебные эффекты чая помогают поддерживать плоский живот и предотвращать проблемы с пищеварением.

Имбирь обладает противовоспалительными свойствами и может способствовать пищеварению, потенциально уменьшая вздутие живота и способствуя более плоскому животу,

– рассказала Триста Бест.

Впрочем, избегайте добавления в напиток слишком большого количества сахара, ведь это может нивелировать все полезные свойства имбирного чая.