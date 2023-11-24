Эта неожиданная привычка усугубляет ваш метаболизм и заставляет набирать килограммы

Очень часто набор веса объясняется медленным метаболизмом – то есть процессы в вашем теле происходят недостаточно быстро и жиры и углеводы оседают на ваших сторонах, а не превращаются в энергию. И некоторые ваши повадки могут негативно влиять на метаболизм.

Вероятно, у вас были ситуации, когда любимая одежда становилась тесноватой, и вы думали, что вина всему – ваш медленный метаболизм. Диетолог Роксана Эхсани поделилась всего одной повседневной привычкой, присущей многим людям и которая может существенно испортить ваши стремления к похудению.

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Что ухудшает метаболизм

Ваш метаболизм может обеспечить питание всех основных процессов вашего тела – от дыхания до перекачки крови. И, конечно, вы не можете напрямую контролировать свой метаболизм, однако есть действия, влияющие на то, насколько хорошо он работает.

Метаболизм – это каскад реакций, которые постоянно происходят в организме для использования питательных веществ из пищи, напитков, лекарств и добавок. Каждая клетка тела участвует в метаболизме определенным образом, формой или формой, чтобы обеспечить энергией вашу повседневную деятельность,

– объяснила диетолог Элизабет Шоу.

Итак, одна привычка, от которой следует отказаться, чтобы улучшить свой метаболизм – это недостаточное потребление пищи. Вам может показаться, что когда вы ограничиваете количество пищи, которую вы едите, вы приближаете себя к похудению, однако вы просто не получаете достаточно калорий для поддержания основных метаболических функций – в частности дыхания и пищеварения.

По всей вероятности, вы едите недостаточно, если пытаетесь похудеть путем соблюдения низкокалорийной диеты или чрезмерных тренировок. Поэтому старайтесь избегать недостаточного количества пищи в своем рационе, ведь это точно скажется на скорости вашего пищеварения.

Думайте о своем теле как об автомобиле. Когда вы залили недостаточно бензина в машину, она перестанет работать. Так же, как ваша машина не может двигаться на пустом баке, так же не может ваше тело,

– рассказала диетолог.

Чем недоедание вредно

Возможно, вы когда-нибудь пытались сидеть на модной диете из-за привлекательных обещаний быстрого похудения и долговременного результата. Но в таком случае вы должны заметить, что уровень вашей энергии во время этих диет заметно падает.



Для хорошего метаболизма важно есть достаточное количество пищи / Фото Pexels

Если вы недоедаете и употребляете меньше калорий, чем сжигает ваш организм каждый день, это может оказаться вредным для вашего метаболизма. С течением времени ваш организм адаптируется к потреблению меньшего количества калорий. И таким образом ваш метаболизм также снизится, и вы почувствуете такие симптомы как снижение когнитивных функций, усталость, низкий уровень энергии и ухудшение метаболизма.

Кроме того, если вы соблюдали подобные диеты, вы, вероятно, замечали, что со временем результаты становятся все менее заметными, и вы не худеете так же быстро, как раньше. Это значит, что ваш метаболизм тоже замедляется. Не забывайте о том, что слабый метаболизм может привести к ухудшению иммунитета, повышенному уровню стресса и риску хронических заболеваний.