Если на похудение и зал нет времени: тренер рассказывает, как держать себя в форме

Качественное и здоровое похудение требует больших усилий, терпения и времени. Если же ваша форма полностью вас устраивает, вы можете лишь точечно позаботиться о ее сохранении.

Для сохранения хорошей формы требуется присутствие комбинации белков, жиров, углеводов и немного спорта. Как это совместить с бешеным графиком работы, делимся дальше.

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Как сохранить форму

Главное влияние на ваш вес имеет то, что вы едите в течение дня и сколько. Этот принцип актуален как при сохранении веса, так и для похудения, поэтому сосредотачиваться прежде всего стоит именно на планировании питания. Дефицит калорий пригодится тем, кто продолжает бороться с лишним весом. А для сохранения формы основатель и главный тренер клуба Shulak GYM Богдан Шулак рекомендует следующее.

Вам следует исключить из рациона фаст-фуд или свести его к минимуму. Если вы употребляете пищу, нужно разделять белки, жиры и углеводы, понимать, где и сколько их содержится. Худшая комбинация, которая влияет на лишний вес, это углеводы плюс жиры,

– объясняет тренер.

Дело в том, что жирная еда медлительно увеличивает характеристики инсулина. Углеводы при попадании в организм мгновенно сгорают и уходят в энергию, играя роль соломы. Микс жиров и углеводов, то есть фаст-фуд в своем наилучшем подобии, заставляет инсулин резко подниматься, а жиры организм разбрасывает в нежелательные уголки тела.



Соблюдайте баланс белков, жиров и углеводов / Фото Pexels

Именно поэтому важно, чтобы в рационе присутствовали все категории. Их пропорции зависят от конечной цели, которую вы преследуете: для набора массы необходимо больше углеводов, сжигание жира требует больше жиров и меньше углеводов, а при сушке следует делать акцент на белках. Также не забывайте о физических нагрузках, от которых зависит 40% вашего результата.

Больше гуляйте. Если у вас есть собака – это прекрасно: устраивайте прогулки хотя бы час утром и вечером. Катайтесь с детьми на велосипедах, делайте какую-нибудь полезную активность хотя бы 30 минут в день. Это будет помогать вам держать себя в форме,

– отмечает тренер.

Также для поддержания формы вы можете выполнять различные упражнения на дому. Для этого не всегда требуется много времени и усилий. Мы спросили у Богдана, который существует минимум: всего 15 эффективно использованных минут принесут пользу для вас.

"Упражнения должны привлекать максимальное количество групп мышц. Если мы говорим о женщине, это обязательно нижние конечности, ягодицы, бедра, бицепсы. Можно делать приседания, выпрыгивания, отжимания. То есть в работе должны быть задействованы максимальное количество групп мышц или максимально большие группы", – заключает тренер.