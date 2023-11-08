С чем есть гречку для максимальной пользы: начните уже сегодня

Гречка – это универсальный гарнир, о пользе которого уже знают многие. Она считается одной из самых полезных круп, впрочем, для максимальной пользы гречки, ее следует употреблять вместе с другими продуктами.

Диетолог Светлана Фус отмечает, что, несмотря на все свои преимущества, гречневая крупа не содержит всех незаменимых аминокислот. Растительные белки усваиваются хуже белков мяса, рыбы, птицы, яиц и молочных продуктов.

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Например, если из растительной пищи белки усваиваются на 70%, то из животной – на 95-96%. Поэтому гречневую кашу полезно дополнять и обогащать животным белком.

Гречневую кашу детям можно есть с яйцом, рыбой, мясом птицы и даже с творогом. Крупу полезно сочетать с овощами, например, с капустами: морской, брокколи и квашеной белокочанной. Такое сочетание будет богато пищевыми волокнами, которые выступают в роли природного сорбента, витаминов и минералов.

– рассказала диетолог.

Она добавила, что вода, в которой варится гречка, впитывает все полезные вещества этой крупы. Поэтому при варке следует правильно рассчитывать количество воды, чтобы ее не сливать. Идеальная пропорция состоит из 1 части гречихи и 2,5 части воды.

Для людей, страдающих непереносимостью глютена, полезно употреблять гречишный хлеб, который готовят из гречневой муки вместо пшеничной.

Какие блюда можно приготовить с гречкой

С помидорами и фетой

Сварите гречневую кашу, порежьте небольшими кубиками помидоры и сыр фета, по желанию можно разбавить вкус и оливками. Вкус получится похожим на греческий салат, а блюдо – более сытным.

С грибами

Ризотто из гречки с грибами понравится даже гурманам. С учетом того, что гречка и грибы готовятся быстро – этот рецепт выручит, когда хочется чего-нибудь вкусного, а времени маловато.

С руколой, орехами и фруктами

Сварите немного гречки и приготовьте салат с добавлением персиков, черники, граната, руколы и грецких орехов. Такой освежающий салат может подойти для перекуса, как второй завтрак.

С тыквой, нутом и куркумой

Тыква, нут, куркума и гречка – так выглядит необычное рагу, которое невероятно полезно и питательно. Также Светлана Фус отмечает, что такое блюдо положительно отразится на иммунной системе.

Помните, что гречка во время сборки, транспортировки и хранения подвергается загрязнению и пыли, поэтому перед тем как ее варить – нужно обязательно помыть. Как это правильно сделать – читайте в материале.