5 домашних средств для восстановления волос: гарантированный результат

Если вы чувствуете, что ваши волосы в последнее время потеряли блеск и стали более ломкими, не обязательно сразу же прибегать к дорогим процедурам. Попробуйте домашние, проверенные временем методы, которые могут вернуть вашим прядям красоту.

Если вы хотите решить ваши проблемы с волосами и одновременно сохранить деньги, есть прекрасные природные средства, которые могут помочь вам. Вы и не подозревали о необычных применениях многих продуктов из вашей кухни.

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Банановая маска

Если вы страдаете от тонких и редких волос, вероятно, коже вашей головы необходимы протеины. Эксперт по уходу за волосами Одри Дэвис-Сивасоти советует попробовать сделать протеиновый коктейль из яиц и бананов – он поможет улучшить эластичность волос, придать им толщины и крепости.

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Для того чтобы приготовить маску, вам нужно смешать два яичных желтка, два спелых банана, 2 – 3 столовые ложки меда, пол чашки кондиционера для волос и несколько столовых ложек оливкового масла. Перемешайте все ингредиенты в состояние пюре и нанесите на волосы.

Смесь следует оставить на голове на 20 – 30 минут, а затем смойте прохладной водой.

Яичные желтки

Ломкие пряди – это распространенная проблема, и особенно важно давать своим волосам дополнительное питание осенью, когда из-за смены погоды они могут легко испортиться. К счастью, это достаточно легко исправить благодаря обычным яичным желткам.



Яичные желтки могут укрепить волосы / Фото Pexels

Для этого возьмите несколько яичных желтков и добавьте немного лимонного сока, чтобы ослабить специфический запах яиц. Эту смесь нужно нанести на всю длину волос, от корней до кончиков и оставить так на пол часа.

После того как смесь полностью проникнет в волосы, тщательно смойте ее прохладной водой.