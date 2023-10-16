Как выработать полезную привычку согласно науке: запомните эти 5 шагов

Очень часто мы записываем наши цели в заметках или на листах бумаги, фиксируем их в памяти, но через некоторое время все равно забываем. Чтобы избежать этого и уверенно идти в одном векторе к своим целям – советуем воспользоваться 5 эффективными правилами.

Важно не только записывать наши цели, но и подробно описать, когда, где и как мы их достигнем.

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Нам может казаться, что люди, которые постоянно тренируются, употребляют здоровую пищу, хорошо сдают экзамены и постоянно ставят перед собой новые вызовы – имеют какой-то сверхчеловеческий контроль, впрочем, это совсем не так. Наука показывает, что это всего лишь признак привычки.

Люди, имеющие полезные привычки, реже валяются на диване, употребляют вредную пищу или откладывают важное выполнение задач ради того, чтобы посидеть в ток токе. Если у вас выработаются полезные повадки, то для правильного выбора вам не понадобится никакая сила воли.

Впрочем, формирование привычек требует усилий. Наука предлагает некоторые рекомендации и стратегии, которые вам в этом помогут. Детальнее об этом описано в книге "Как измениться" профессора Пенсильванского университета Кэти Милкман.

Поставьте конкретную цель

Исследование показали, что такие цели, как "регулярно медитировать", слишком абстрактны. Важно отмечать для себя, что именно вы собираетесь делать и как часто. К примеру, не говорите: "Я буду регулярно медитировать", а говорите: "Я буду медитировать по 15 минут ежедневно".

Если вы укажете четко промежуток времени, то это значительно облегчит начало работы и наблюдение за вашим прогрессом.

Создайте подробный план на основе подсказок

После того, как вы поставите конкретную цель, вам нужно подумать над тем, что же вас побуждает ее достичь.

Ученые доказали, что вы добьетесь большего прогресса в достижении своей цели, если решите, когда и где вы достигнете своей цели.

План "Учить испанский язык по 30 минут пять дней в неделю" вполне подойдет, но лучше будет, если вы себе укажете это четче, к примеру, "Каждому для после работы тратить 30 минут на изучение испанского в офисе".

Составление такого плана снижает вероятность того, что вы забудете довести его до конца, поскольку время и место в вашем плане будут подсказками к действию, которые активизируют вашу память.

Сделайте цель интересной самому себе

Часто при выработке новой привычки большинство из нас переоценивают свою силу воли и выбирают самый эффективный путь для достижения конечной цели. Если вы хотите привести себя в форму, регулярно тренируясь, не бегите за тренировками, которые дадут быстрые результаты.

Исследования показали, что вы добьетесь большего, если сосредоточитесь на поиске способов сделать интересным достижение цели.



Сделайте цель интересной самим себе / Фото Pinterest

Будьте гибкими

Успешное формирование привычки зависит от частого повторения. Гибкая привычка означает, что вы будете делать то, что вам нужно даже если планы будут разрушаться.

К примеру, если вы никак не успели помедитировать с утра, найдите время сделать это вечером или перед сном. У вас должны быть аварийные резервы на случай чрезвычайной ситуации. Вы можете даже сократить время на выполнение цели, но важно, чтобы вы все равно не упустили ни одного дня.

Найдите подходящую социальную поддержку

Чтобы не сдаться и достичь цели, попробуйте рассказать о них вашим друзьям или семье. Таким образом, у вас перед ними выработается определенная ответственность, так что вам нужно будет доказать не только себе на что вы способны, но и другим.

Также хорошие привычки скорее передаются нам от людей, которые предваряют нас. Тогда нам захочется походить на них и также чего-то достичь. Подражание людям, которые уже достигли того, чего мы хотим, положительно на нас влияет.