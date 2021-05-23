Ест немного нас: почему мы чувствуем определенный дискомфорт, когда кушаем ананас

Невероятно сочный, вкусный и очень ароматный ананас оценит каждый человек, который любит тропические фрукты. Кроме замечательного вкуса, в нем содержится множество полезных витаминов и микроэлементов.

А знаете ли вы, что ананас также может быть немного недружественным к нам, создавая определенные неприятные ощущения? Почему так происходит – узнавайте далее.

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Может съесть немного нас

Дело в том, что ананасы содержат очень мощный протеолитический фермент, который называется бромелайн. Проще говоря, это – молекула, которая способна расщеплять белки. И каждый раз, когда вы едите ананас, он определенным образом съедает немного вас.

Логика такова: белок для наших клеток является неким клеем, который удерживает их вместе, а бромелайн расщепляет его и лишает клетки возможности держаться вместе.



Фермент ананаса расщепляет белок / Фото unsplash

Вот почему, когда вы едите ананас, вы можете чувствовать покалывающую боль в языке, а кожа вокруг рта краснеет и жжет. Фактически бромелайн открыл часть вас и образовал рану. К счастью, ткань во рту заживает быстрее, чем остальное тело, а слюна насыщена собственными обезболивающими средствами нашего тела.

А как только вы проглотите ананас, желудочная кислота и собственные протеолитические ферменты вашего организма расщепят недружественный к нам бромелайн.

Как есть ананас безопасно

Для всех любителей ананасов есть замечательная новость. Если вы хотите избежать укуса бромелайна, просто приготовьте этот фрукт . При нагревании ферменты изменяют свою форму и не будут функционировать.

. При нагревании ферменты изменяют свою форму и не будут функционировать. Также вы можете замочить ананас в соленой воде, которая так же как тепло, нарушит форму фермента.



Сочный ананас / Фото unsplash