Гастрономические привычки родом из СССР, от которых следует избавиться

Советский Союз исчез с карты мира более 30 лет назад, однако его культура оставила на последующих поколениях немалое отражение. Среди самых больших "достояний" этой эпохи – салаты "Оливье" и "Селедка под шубой", которые до сих пор можно встретить на праздничных столах.

Во времена СССР люди жили по своим традициям, которые сейчас выглядят откровенно бестолковыми, но так и не вышли из моды. Например, складывать весь хлам на балконе, вешать ковры на стены и хранить хрустальные сервизы в серванте со стеклянной дверцей.

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Эхо Советского Союза также ощущается в нынешних гастрономических привычках. Но сейчас как раз точное время, чтобы оставить это в прошлом. Предлагаем ознакомиться с самыми распространенными съедобными привычками, рожденными в СССР, которым не место в рационе современных украинцев.

Есть все с хлебом

Особое отношение к пшенице и хлебу было обусловлено, в частности, голодом в послевоенные годы. Люди научились ценить каждую крошку хлеба и постоянно передавали уважение к хлебобулочному изделию младшему поколению.

В СССР привычка есть все с хлебом была очень распространенной. Мол, да блюда вкусятся лучше. Да и сытым оставался дольше. Картофель, пельмени, даже макароны, сделанные из той же муки, – все подавалось к столу с 2 – 3 ломтиками белого хлеба.

Впрочем, диетологи не так благосклонно относятся к белым сортам хлеба. Этот продукт богат углеводами, что в избыточном количестве может привести к увеличению веса. Кроме того, не рекомендуется употреблять в пищу хлеб с жирной и крахмалосодержащей пищей, если не хотите испытывать тяжесть в желудке.

Чай вкусен лучше со сладостями

После сытного обеда подавали к чаю сладкое. В каждом доме можно было найти пачку печенья или дефицитных конфет, которые держали на черный день. А в стакан чая всегда добавляли 1 – 2 ложки сахара.



Раньше чай пили только со сладким. Фото Pixabay

На самом деле в такой гастрономической привычке толку мало. Регулярные чайные перерывы с пирожными или другим лакомством могут заметно отразиться на вашей фигуре. Если полностью от сладкого отказаться с трудом, пейте чай с орехами или сухофруктами. Витамины и полезные микроэлементы в их составе окажут положительное влияние на состояние вашего здоровья.

Готовить на праздники, забывая о полезной еде

Раньше "богатый" праздничный стол считался индикатором статуса. Многие продукты были в дефиците, поэтому хозяйки готовились заранее для того, чтобы поразить гостей. Столы извивались от еды – только на Новый год подавали минимум три салата, бутерброды с икрой, бутерброды со шпротами, студень, квашеную капусту, соленые помидоры и огурцы, дефицитные мандарины.

Удивительно, но эта тенденция осталась с нами до сих пор – есть, пока не придется расстегнуть ремень. Оставьте эту привычку в прошлом, ведь переедание часто влечет за собой тяжесть в желудке. Зато обращайте внимание не на количество приготовленных блюд, а на их качество.

Если же хотите устроить гастрономический праздник для близких или друзей, делимся простыми советами, как избежать перееданий и разбавить стол более полезными блюдами.

Прежде всего, стоит рассчитать количество порций для того, чтобы столы не трещали от блюд, а гости насладились своей порцией еды. Кроме того, отдавайте предпочтение более полезным блюдам для застолья. Зеленые салаты, заправленные маслом, тушеные или печеные овощи, запеченное мясо, легкие десерты – это диетические и вкусные альтернативы, которые отлично подойдут для вашего стола.

И даже если вы большой фанат салата "Оливье", замените в нем молочную колбасу отварным мясом, а майонез – греческим йогуртом. Многие рецепты, особенно с майонезом, являются пережитками прошлого, поэтому следует искать их альтернативы и искоренять бесполезные диетические привычки, напоминающие об эпохе Империи зла.

Автор: студентка ЛНУ имени И. Франко Анастасия Доскоч