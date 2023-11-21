Горячая вода в душе может быть опасна: вот 5 причин, почему

Если вы любите принимать душ так, чтобы от воды шел пар, это может быть не лучшим вариантом для вашего здоровья. Дело в том, что высокие температуры влияют не только на вашу кожу, но и на волосы и иммунную систему.

Осенью и зимой горячий душ может быть отличным способом согреться, и действительно ли он так полезен вашему здоровью? Доктор Махьер Маддахали убежден, что горячий душ может несколько способов навредить вашему здоровью и телу.

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Чем вреден горячий душ

Оказывается, слишком горячая вода может принести немало вреда не только вашей коже, но и волосам. Врач, специализирующийся на сосудистой хирургии, предупреждает, что слишком горячий душ может вызвать сухость кожи.

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Дело в том, что в коже есть определенное количество натуральных масел, которые хранят ее влагой, и горячая вода может вымыть слишком много этих полезных масел. Кроме того, горячая вода может вызвать раздражение и покраснение кожи, ведь высокая температура расширяет кровеносные сосуды под кожей.



Горячая вода может повредить коже / Фото Pexels

Не забывайте и о том, что неправильно подобранная температура воды может навредить и вашим волосам. Но для некоторых людей горячий душ может обернуться и более серьезными неприятностями – например, потерей сознания. Дело в том, что если вы будете под горячей водой слишком долго, это может привести к снижению артериального давления и впоследствии – обмороки.

И, в конце концов, хоть это может быть странным, горячий душ вреден для вашей иммунной системы. Итак, если вы хотите уберечься от осенних простуд, старайтесь регулировать температуру воды так, чтобы она не превышала 36 – 40 градусов по Цельсию.