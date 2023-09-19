7 домашних средств от боли в животе, расстройстве желудка и кишечника

Если вас постигла боль в животе, расстройство желудка или кишечника, а в домашней аптечке нет успокаивающих таблеток, советуем воспользоваться несколькими домашними методами.

Боль в животе может быть вызвана многими причинами. Вы можете ощущать его из-за появления месячных, из-за расстройства пищеварения, запора, диареи или других инфекционных заболеваний.

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Есть несколько домашних способов, которые помогут вам избежать боли, в частности, облегчить расстройство желудка. Об этом рассказала медсестра по вопросам здоровья и здоровья Доминика Фонтейн.

Питьевая вода

Организм нуждается в воде, чтобы эффективно переваривать и усваивать питательные вещества из пищи и напитков. Обезвоживание усложняет пищеварение и становится менее эффективным, увеличивая вероятность расстройства желудка. Кроме того, питьевая вода может помочь уменьшить изжогу.

Избегайте лежания

Когда тело лежит горизонтально, кислота в желудке двигается назад и поднимается вверх, что может вызвать изжогу. Поэтому людям с расстройством желудка следует избегать лежания.



Лежение может усугубить боль / Фото Pexels

Имбирь

Имбирь может помочь уменьшить тошноту у беременных. Люди с расстройством желудка могут попытаться добавлять имбирь в пищу или пить его с чаем.

Многие различные продукты, содержащие имбирь, доступны в продаже и могут помочь справиться с тошнотой. К ним относятся имбирный чай, имбирные жвачки, имбирные леденцы и имбирные добавки.

Отказ от курения и употребления алкоголя

Курение и алкоголь могут вызвать расстройство пищеварения и другие желудочно-кишечные заболевания.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратовоказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Отказ от еды, которая тяжело переваривается

исследование показывают, что такие продукты могут увеличить риск пищеварения: жирная или кислая пища, продукты из пшеницы, фрукты и фруктовые соки, такие как арбуз, острые блюда, жирная пища.

Пищевая сода

Некоторые медицинские работники предполагают, что пищевая сода может помочь облегчить изжогу и расстройство пищеварения, уменьшив кислотность желудка.

Рис

Обычный рис может быть полезен для тех, у кого болит желудок из-за синдрома раздраженного кишечника.