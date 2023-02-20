Эта популярная прическа испортит вам волосы: будьте осторожны

Тонкие и редкие волосы – это проблема не только плохой генетики, но и неудачно подобранной прически на каждый день.

Не всем обладательницам длинных волос комфортно проводить будни с распущенными локонами, поэтому девушки прибегают к трюкам с резинками, шпильками или крабиками. Некоторые попытки изменить стиль или упростить себе жизнь могут нанести непоправимый вред вашим волосам.

Интересно Ошибки при смывании макияжа, которые портят состояние вашей кожи

Эта прическа может испортить вам волосы

Утончение волос – это едва ли не самое плохое последствие, с которым можно столкнуться при неправильном уходе. Привести к этому могут многими любимые тугие прически, которые буквально выдергивают волосяные фолликулы.

Тугие хвостики могут сильно повредить ваш пробор и волосы. Это может выдернуть много волос, сделав их тонкими,

– предупреждает эксперт Жаном Лопез.

Женщины часто пытаются повторить идеальные лошадиные хвосты знаменитостей, поэтому прибегают и к исправлению или завивке, что тоже будет иметь негативное влияние. Каждый волос на голове очень уязвим, а нагревание полностью лишает его природных защитных масел.



Избегайте тугих причесок / Фото Pexels

Так что тугая прическа буквально обнажает ваши фолликулы и вырывает их из-под кожи, а стремление выровнять конский хвост только ускорит уничтожение вашей природной плотности. Регулярное злоупотребление такими прически исключает возможность восстановления волоса, поэтому вы будете их только терять.

Один из способов борьбы с этим – избегать частого ношения причесок, тянущих волосы. Иногда это нормально, но вы не должны ежедневно носить туго прическу, иначе начнете замечать, что пряди ломаются или выпадают.

Эксперт предлагает попробовать более щадящие прически, которые помогут разнообразить стиль и улучшить состояние волос. Если же вы привыкли к собранным хвостикам или шишкам, предлагаем более расслабленные альтернативы, которые не заставляют натягивать волос. Также чаще распускайте их, чтобы предотвратить повреждение.

Если же вы давно злоупотребляете тугой прической, эксперт рекомендует провести тщательный осмотр и обратить внимание на участки вокруг лба, линию пробора или другие места, страдающие значительным натяжением.