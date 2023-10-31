Топ-5 лучших продуктов для долголетия: добавляйте в рацион каждый день

Эксперты отмечают, что пища, которую мы употребляем, может продлить продолжительность жизни человека. Читайте, почему нам помогут ягоды, определенные виды зелени и орехи.

На продолжительность нашей жизни оказывают влияние несколько факторов: образ жизни, привычки и питание. Разнообразное сбалансированное питание – это ключ к долголетию.

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Ягоды

Диетологиня из Мичигана Кимберли Мелтон говорит, что черника, малина и клубника являются прекрасными ягодами для человека. По ее словам, они содержат значительное количество богатых антиоксидантами фитохимических веществ, которые могут помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.

Зелень

Диетологиня из Южной Каролины Лорен Манаке говорит, что на нас положительно влияет рукола, брокколи, салат ромен или шпинат.

"Употребление темной листовой зелени связано с низкими последствиями для здоровья, включая снижение риска ранней смерти", – отмечает диетологиня.



Зелень положительно влияет на наше здоровье / Фото Pexels

Орехи

Если постоянно употреблять грецкие орехи, миндаль, арахис или фисташки, то они способны продлить жизнь.

"Орехи являются богатым источником питательных веществ, которые поддерживают иммунную систему и обмен веществ, поддерживают здоровье кишечника и способствуют здоровью мозга и сердца, а также обладают профилактическими свойствами против рака", – отметила Стейси Кеннеди, сертифицированная специалистка по питанию при онкологических заболеваниях

Батат

Батат наполнен сложными углеводами, белком и витаминами, которые имеют важное значение для поддержания здоровья кишечника и укрепления иммунной системы. Продлить жизнь может батат фиолетового сорта. Об этом рассказал эксперт по долголетию Дэн Бюттнер.



Батат положительно влияет на наше здоровье / Фото Pexels

Оливковое масло

Автор книги "Молодой навсегда: секреты того, как прожить самую длинную, здоровую жизнь" Марк Хайман говорит, что полезные жиры полезны для нас. Они содержат антиоксиданты, которые могут снизить риск сердечных заболеваний и хронических проблем со здоровьем.