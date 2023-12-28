Вот что случается с вашим телом, когда вы отказываетесь от алкоголя

Алкоголь очень часто является неотъемлемой частью вечеринок и празднований, однако вам уж точно приходилось слышать о том, что это отнюдь не полезный напиток для вашего здоровья. И вы будете удивлены тем, как сильно изменится ваше тело, если вы откажетесь от него.

Если вам нравится время от времени расслабиться с алкогольным напитком, вы совсем не одни. Но, несмотря на то, что насладиться коктейлем или двумя может быть приятно, это все равно довольно сильно влияет на ваше здоровье. И эксперт Оливия Тарантино рассказала, что же произойдет с вашим телом, если вы откажетесь от алкоголя вообще.

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Здоровье сердца улучшится

Когда вы отказываетесь от алкоголя, ваше артериальное давление со временем уменьшится, и, оказывается, те люди, которые избегают спиртных напитков в своем рационе, имеют лучшую работу сердца.

А вот регулярное употребление алкоголя может привести к высокому кровяному давлению и проблемам с сердцем. Впрочем, стоит отметить, что эти эффекты обычно наблюдаются у тех людей, которые пьют чрезмерно. А умеренное употребление алкоголя не связано с повышенным риском сердечных заболеваний.

Ваша печень вам поблагодарит

Первый орган, страдающий употреблением алкоголя – это печень. Впрочем, отказ от него позволит ей восстановиться и снова заработать на полную мощность.

Из-за того, что алкоголь метаболизируется именно в печени, чрезмерное его потребление может привести к воспалению и повреждению органа, в том числе к циррозу, алкогольному гепатиту и ожирению печени.



Алкоголь оказывает серьезное влияние на работу печени / Фото Pexels

Вы похудеете

Если вы пытаетесь сбросить несколько килограммов, то один из шагов, которые вы должны сделать – это существенно ограничить количество алкоголя. В спиртовых напитках, особенно сладких, содержится большое количество калорий, которые обычно вы забываете учитывать.

Кроме того, многие люди под действием алкоголя испытывают сильную тягу к потреблению пищи и часто нездоровой, поэтому отказ от него поможет вам воздержаться от переедания.

Ваш сон станет лучше

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Сначала алкоголь действительно может вызвать сонливость, однако исследования показывают, что впоследствии он может нарушить цикл сна и привести к некачественному отдыху.

Когда вы отказываетесь от алкоголя, ваш сон со временем приходит в норму, становится спокойнее и глубже.