Накачать пресс совсем несложно: нужно делать всего два упражнения

Если с началом осени вы решили накачать пресс, это может быть гораздо проще, чем вы себе представляли. На самом деле для этого достаточно регулярно выполнять всего несколько упражнений, и результат не заставит себя ждать.

Когда дело доходит до укрепления мышц пресса, очень важно, чтобы они были простыми и эффективными. Именно это поможет вам делать их регулярно и наконец достичь желаемых кубиков.

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Какие упражнения для пресса самые лучшие

Конечно, два основных упражнения, которые вы должны делать, уже доказали свою эффективность: это разгибание, которое укрепляет поверхностные мышцы пресса, и планка – она прорабатывает глубокую поперечную мышцу живота.

Разгибание крайне эффективно для активации прямых и косых мышц живота, ведь все волокна расположены вертикально, что позволяет им синхронизироваться в движении во время упражнения. Одно из последних исследований показало, что если во время разгибаний вы будете класть руки за голову, а не на грудь или тянуться ими вперед, вы получите больше пользы.

Но если вы хотите повысить эффективность упражнений, вы можете делать их более энергично – это может удвоить активацию прямых мышц.



Планка очень полезна для пресса / Фото Pexels

Что касается планки – она помогает получить стабильную основу пресса и сохранить ее в течение многих лет. Вы можете попробовать несколько различных упражнений с планкой, и все они дадут вам отличный быстрый результат.

Паучная планка

Станьте в классическую планку, балансируя на носках и ладонях. Затем поднимите левую ногу, согните ее в колене и коснитесь левого локтя. Затем вернитесь к планке, смените ногу и повторите упражнение. Всего два подхода по 10 – 12 повторов дадут непревзойденный результат.

Боковая планка

Начинать это упражнение следует в положение боковой планки – когда вы балансируете на левой ладони и обеих ногах, правая стопа над левой. Согните правую руку в локте и заведите за ухо. Затем согните тело таким образом, чтобы правым локтем достать до левого и вернитесь в исходное положение. Попытайтесь повторить упражнение 10 – 12 раз.