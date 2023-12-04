Если вы тратите время на то, чтобы подобрать для себя идеальный шампунь, бальзам и другие средства для волос, стоит выделить и несколько минут на то, чтобы привести свою расческу или расческу в порядок. О том, как правильно это сделать, рассказала эксперт Шелия Шацман.

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Почему нужно регулярно чистить расческу

Скорее всего вы часто чистите свои кисточки для макияжа, ведь они должны быть чистыми, чтобы не навредить вашей коже. То же касается и расчески: со временем расческа покрывается остатками продуктов для волос, которыми вы пользуетесь, а также бактериями, пылью, потом и маслами из кожи и мертвыми клетками.

Кроме того, важно помнить о том, что очищение гребешка – это не только удаление волос из него, но и уборка всей другой грязи и пыли.

Как часто следует чистить расческу

Лучшее, что вы можете сделать для своих волос – это не ждать, пока ваша расческа начнет выглядеть грязной, или же на ней появятся видимые загрязнения. Поэтому обычно вы должны чистить щетку каждые две – четыре недели.

Впрочем, этот период может отличаться от человека к людне в зависимости от того, сколько средства для укладки вы используете, как часто берете расческу в руки и сколько раз в неделю моете голову.

Помните и о том, что в случае, если щетина или зубцы на вашей щетке начинают ломаться и отпадать, щетку следует заменить новой. Для того чтобы тщательно ее очистить, вам понадобится всего несколько инструментов.



Чистить щетку нужно очень тщательно / Фото Pexels

Вы можете взять шампунь, пищевую соду и большую миску. В миску залейте теплую воду и положите туда щетку, предварительно удалив все волосы и видимую грязь. Добавьте к воде чуть-чуть шампуня и пищевой соды и вспеньте ее. С помощью старой зубной щетки осторожно пройдитесь между всеми зубцами, чтобы убрать грязь за жир.

В конце положите щетку на сухое полотенце и дайте ей высохнуть на воздухе. Не используйте щетку, пока она не будет полностью сухой.