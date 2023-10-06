Избавиться от морщин можно дома и бесплатно: проверенный способ

Многие женщины мечтают о чистой и гладкой коже. Впрочем, со временем на ней могут появиться морщинки и пятна. Но не стоит расстраиваться: приостановить старение кожи можно с помощью ингредиентов из вашего дома.

Морщины – это складки на коже, которые появляются с возрастом из-за того, что она теряет свою упругость. Первыми на вашем лице могут появиться небольшие мимические морщинки вокруг глаз и рта. О том, как задержать свежесть лица, рассказал доктор медицинских наук Николас Джонс.

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Что вызывает морщинки

С возрастом человеческая кожа начинает терять не только эластичность, но и влагу. Обычно они появляются перпендикулярно расположенным ниже мышцам после того, как волокна эластина и коллагена начинают деградировать.

Доктор Фред Пескаторе также отмечает, что с возрастом люди теряют способность восстанавливать коллагеновые волокна. Впрочем, существуют и другие внешние причины, которые могут повлиять на преждевременное или чрезмерное появление морщин.

Среди них:

загрязнение воздуха и кожи;

частое пребывание на солнце;

нехватка витамина D3;

чрезмерное использование косметики;

курение.



Курение может вызвать морщинки / Фото Pexels

Как уменьшить количество морщин

Один из самых простых способов, которые вы можете попробовать дома – это использование кокосового масла. Для этого помассируйте ею пол глазами и не обходите и другие пораженные морщинами участки в течение нескольких минут. Будьте осторожны и используйте нежные круговые движения. Оставьте кокосовое масло ночью.

Повторять эту процедуру следует каждый вечер перед сном. Кокосовое масло может вернуть вашей коже естественный блеск, а частое ее использование разгладит морщины и увлажнит кожу. Кроме того, масло также влияет и на восстановление его эластичности.

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Еще один полезный способ, ингредиенты для которого вы сможете найти на своей кухне – смесь яблочного уксуса и меда. Для этого смешайте в равных количествах мед и уксус, нанесите на лицо и оставьте эту смесь на 15-20 минут.

Затем смойте ее с помощью теплой воды и высушите лицо. Не забудьте наконец увлажнить лицо кремом, подходящим для вашего типа кожи.