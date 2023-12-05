Объемные и блестящие локоны всегда придадут шику любому образу, независимо от цвета волос или их текстуры. Но если от природы ваши волосы не вьются, это не значит, что вы не можете насладиться локонами: нужно просто сделать такую прическу дома. Эксперт Эйприл Францино поделилась советами о том, как завить волосы качественно и безопасно.

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Что нужно знать перед завивкой

Независимо от того, какими инструментами для завивки волос вы пользуетесь, существуют основные правила, которые нужно знать перед укладкой. Прежде всего, вам нужно всегда готовить свои волосы к прически и защищать их. Перед завивкой нанесите на волосы термозащитное средство, полностью высушите волосы и качественно расчешите их, чтобы распутать все возможные запутанные пряди.

Не забудьте и о том, что нужно выбрать правильный инструмент: большие по объему бигуди и инструменты для завивки будут формировать свободные локоны, а меньшие – более тугие.

В зависимости от типа волос нужно подобрать и хорошую температуру.

Для тонких и поврежденных волос – самая маленькая;

Для нормального – средняя;

Для очень густых волос можно использовать высокие температуры.

Прежде чем касаться волос, вам нужно подождать, пока они полностью остынут, чтобы не повредить укладку. После этого сбрызните волосы лаком и разбейте локоны пальцами, чтобы разделить их.



Для завивки тонких волос нельзя использовать высокую температуру / Фото Pexels

Как накрутить волосы плойкой

Для контроля и четкости локонов лучше всего выбрать плойку с зажимом, ведь с ней вы сможете сделать красивые и гладкие спирали всего за несколько простых шагов.

Сделайте поворот. Зажимать прядь волос нужно примерно в 10 сантиметрах от корней, но так, чтобы плойка не касалась вашей головы или лица. После этого накрутите прядь волос вокруг плойки.

Держите не более 10 секунд. Затем отпустите пряди и дайте им остыть. Затем повторите процесс на остальных участках головы.