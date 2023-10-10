Вот как легко остановить выпадение волос по линии роста: надежные советы

Облысение может начаться в любом возрасте, и хотя в большинстве своем это случается с мужчинами, выпадение волос остается очень распространенной проблемой, которая может постичь и женщин. Однако некоторые средства могут замедлить или вообще остановить его.

К выпадению волос может привести множество различных факторов – повреждение волосяных фолликулов, стресс, генетика или заболевания волос и кожи головы. Чтобы бороться с проблемой, вам нужно определить ее причину и начать тщательный уход за волосами. О том, как правильно это сделать, рассказала доктор медицинских наук Сонама Джесвани Рамрахиани.

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Почему волосы начинают выпадать

Одна из распространенных причин выпадения волос у женщин – алопеция. Это заболевание начинается из-за того, что иммунная система атакует волосяные фолликулы и повреждает клетки. В конце концов, это приводит к потере волос и препятствию росту нового.

Обычно эта форма выпадения волос вызвана генетическими факторами.

Еще одна вероятная причина выпадения волос – часто заплетение его во вредные прически. Если ваша укладка стягивает волосы у корней, это может вызвать их выпадение. Кроме того, ускорить этот процесс могут и различные инструменты для укладки, в частности бигуди, фен, выравниватель для волос и так далее. Особенно вредны они в случае, если вы не пользуетесь термозащитой.

Волосы могут начать расти хуже, ломаться и выпадать также из-за влияния химических веществ, содержащихся в краске для волос. Постоянная окраска может даже изменить структуру волосяной кутикулы и привести к выпадению волос по линии их роста.

Средства против выпадения волос

Первое и самое простое, что вы можете сделать, чтобы улучшить состояние своей прически – это изменить свой рацион и соблюдать здоровую сбалансированную диету. Часто волосы выпадают из-за дефицита разнообразных витаминов и питательных веществ. И употребление их вместе с едой точно даст положительный результат.

Подумайте о том, чтобы есть больше продуктов, богатых витаминами B, C, D и E, а также ищите пищу, в которой содержится железо и цинк. Это может быть листовая зелень, овощи, фрукты, орехи и семена.



Здоровое питание может улучшить состояние волос / Фото Pexels

Массаж кожи головы также может оказаться достаточно действенным методом. Исследования показали, что если делать массажи регулярно, это усугубит кровообращение кожи головы и увеличит плотность волос.

Для того, чтобы укрепить волосы и сделать их менее ломкими, вы можете добавить к своему привычному уходу и разнообразные эфирные масла. Особенно полезны будут масла из розмарина и мяты – они помогают уменьшить выпадение волос.

А эфирное масло из перечной мяты в лабораторных условиях смогло ускорить рост шерсти у мышей, не влияя на их вес и питание.

Что нельзя делать во время выпадения волос

Кроме тщательного ухода за своей прической вы должны также избегать некоторых активностей и привычек, чтобы не ускорить выпадение волос. В частности, вам точно стоит отказаться от тугих причесок, а попытаться держать волосы распущенными или заплетать некрепкие косы.

Откажитесь и от жесткой сушки волос феном или полотенцем. Расчесывать его во влажном виде нужно крайне осторожно, чтобы не растянуть волос и не сломать их.

Также проверьте состав всех продуктов по уходу за волосами и убедитесь, что они не содержат сульфатов, селеконов и парабенов, ведь эти агрессивные химические вещества могут привести к серьезному повреждению волос.