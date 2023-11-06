Стоматологи просят никогда не делать эти 4 вещи

Если вы хотите следить за здоровьем своих зубов, вы определенно не одни. Однако, несмотря на ваши старания, вы все еще можете делать вещи, которые вредны для вашей полости рта и даже не догадываться об этом.

Здоровье зубов неразрывно связано со здоровьем всего вашего тела, так что относиться к нему нужно очень серьезно. Стоматолог Майкл Вэй рассказал, что точно не нужно делать, чтобы поддерживать полость рта в хорошем состоянии.

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Чистить зубы сразу после кислой пищи

Возможно, вы пытаетесь чистить зубы каждый раз после того, как что-нибудь едите или пьете, но это точно не лучший подход. Так вы не дадите никаких преимуществ своим зубам, а только ослабите зубную эмаль, поэтому делать этого точно не стоит.

Совершенно не чистить зубы

Да, это достаточно очевидно – чистить зубы нужно, и делать это стоит каждый день. Эксперты считают, что в идеале следует чистить зубы дважды в день и уделять этому по две минуты, используя зубную щетку с мягкой щетиной.

Если вы чистите зубы недостаточно часто, это может привести не только к кариесу, но и к заболеванию десен.



Чистить зубы нужно каждый день / Фото Pexels

Жевание твердых предметов

Некоторые люди для того, чтобы отвлечься, жуют кончики карандашей, зерна попкорна или даже кубики льда. Эта привычка на первый взгляд может показаться безвредной, однако твердые предметы действительно могут нанести вред вашим зубам.

Привычка постоянно жевать что-нибудь твердое может привести к тому, что вы сколете коронки и пломбы или даже сломаете зуб, если в нем уже есть небольшие трещины.

Использовать зубы для открывания пакетов

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По всей вероятности, все время от времени подвергаются этой плохой привычке, однако использовать зубы для того, чтобы открывать пакеты или даже бутылки – это то, что вы точно не должны делать.

От такого использования зубов они могут треснуть, поэтому лучше воспользоваться обычными ножницами.