Эти способы похудения доказаны наукой: они по силам каждому

Похудение – это непростой процесс, так что вам может понадобиться некоторая помощь на этом пути. Несколько секретов и трюков могут ускорить утрату килограммов.

Независимо от того, почему вы решили похудеть, к этому следует относиться осторожно и не слишком торопиться. Просто ограничить себя в питании – это отнюдь не лучшая идея, и в долгосрочной перспективе она может обернуться неприятными последствиями. О том, как правильно и эффективно худеть, рассказали Трейси Тир и Джей Кардиелло.

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Употребляйте больше белка

Одно из исследований показало, что употребление белка может помочь вам оставаться сытыми и не прибегать к вредным перекусам в течение дня. Если вы добавите к своему завтраку яйцо или два, это может помочь вам сбросить килограммы.

Зато люди, которые пропускали завтрак, имели меньше шансов похудеть и удержать вес.

Спите по 8 часов в день

Оказывается, именно здоровый и полноценный сон может помогать терять вес и поддерживать его. Кроме того, если вы занимаетесь спортом, регулярный график пробуждения и засыпания может помочь вам зарядиться энергией и тренироваться активнее.



Сон очень важен для похудения / Фото Pexels

Часто двигайтесь

Сидящий образ жизни точно не поможет вам похудеть. Если ваша цель – потерять несколько килограммов, вам точно стоит попытаться добавить в свой распорядок дня прогулки и другую физическую активность.

Если вы будете заниматься спортом всего по 20 минут в день, это может не только сжечь жир, но и зарядить вас хорошим настроением на 12 часов.

Делайте упражнения на гибкость

Часто во время занятий спортом для похудения люди прибегают к силовым тренировкам или бегу, однако гибкость не менее важна. Не забудьте, что упражнения на растяжку нужно делать до и после тренировки, чтобы разогреть и успокоить мышцы.

Если вы будете выполнять всего несколько успокаивающих растяжек перед окончанием бега, вы сможете достичь своих целей в похудении гораздо быстрее.

Разделяйте расстояния

Если вы занимаетесь бегом (который очень полезен для похудения), вы можете испытывать определенные проблемы с тем, чтобы пробегать очень большие расстояния. Чтобы побороться с этой проблемой, старайтесь поделить общий маршрут на меньшие отрезки и давайте себе отдохнуть между ними. Так вы сможете добиться отличных результатов.