Вот как качественно постирать одежду вручную: вы точно этого не знали

Если на вашей одежде появилось неприятное пятно, а корзина для грязного белья еще пуста, лучшее, что вы можете сделать, это постирать вашу одежду вручную. Для этого вам понадобится несколько советов экспертов.

Некоторая одежда требует ручной стирки, и тогда вам придется отказаться от использования стиральной машины, несмотря на удобство и быстроту своего метода. Но если вы думаете, что ручная стирка не может быть качественной, то вы ошибаетесь.

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Как правильно стирать одежду вручную

Стирка белья вручную – это наиболее щадящий метод, позволяющий бережно относиться к одежде во время всего процесса чистки. Для того чтобы качественно удалить все пятна из одежды, вам понадобится выполнить всего шесть простых шагов.

Прежде всего, обратите внимание на этикетку вашей одежды и определите тип ткани: хлопок, шелк и т.д. И на основе этого убедитесь, что вы подобрали лучшее средство для стирки. Для большинства вещей подойдет обычный порошок или жидкое стирка. Но для деликатных тканей могут понадобиться более деликатные средства, и будьте внимательны, чтобы не повредить ткань.

При необходимости обработайте видные и большие пятна на одежде. Для этого кончиками пальцев осторожно вотрите в ткань пятновыводящее средство, однако избегайте трения.

Третий шаг – наполните раковину или другую емкость водой – теплой или горячей, в зависимости от того, что указано на этикетке вашей одежды. Учтите, что шерсть, шелк и одежда ярких цветов лучше стирать в холодной воде. Добавьте в воду моющее средство и убедитесь, что оно полностью растворилось, а затем положите в раковину одежду.



Деликатные вещи нужно стирать вручную / Фото Pexels

Оставьте ее в воде на время, чтобы дать моющему средству сделать свою работу, а затем осторожно выжмите мыльную воду через одежду несколько раз.

Тщательно промойте ткань чтобы точно не оставить на ней следов порошка. Лучше всего для этого использовать воронку для душа, ведь она поможет не повредить ткань слишком сильным потоком воды.

Удалите излишнюю воду из вашей одежды. Но обратите внимание на то, что отжим мокрых деликатных тканей может повредить их, поэтому осторожно поднимите одежду руками и слейте как можно больше воды.

После этого поместите одежду на полотенце, хорошо впитывающее воду и скручивайте полотенце вместе с одеждой, пока вся вода не впитается в него.

Для того чтобы во время сушки деликатные предметы, а особенно трикотаж, не вытянулись, положите их для высыхания на горизонтальные поверхности. Для того чтобы ускорить процесс высыхания, вы можете сложить одежду на сухие полотенца и дать ему высохнуть на воздухе. Когда передняя часть высохнет, переверните одежду.