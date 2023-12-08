Ивано-Франковская блоггерша Саша Бо (Александра Тарнавская) любит порадовать своих подписчиков интересными рецептами. Инфлюэнсерша, недавно третий раз ставшая мамой, решила опубликовать рецепт классического салата, однако вместо обычного наслоения овощей и рыбы в тарелке, она приготовила суши.

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Если вы уже начали подготовку к праздникам и планируете блюда к новогоднему столу и не можете себе представить стол без любимой "шубы", то попробуйте приготовить его в другом виде.

В мире кулинарии много вариаций и альтернативы этому салату. Впрочем, уверены, что "шуба" в виде роллов подарит вам не только другое видение этого салата, но и новые вкусы и гастрономические впечатления.

Ингредиенты для роллов "шуба"

Инфлюэнсер Саша Бо использовала свеклу, морковь, картофель, огурец, твердый сыр (мелко натертый), салатный лук (мелко нарезанный), филе сельди, майонез и луковые перья для декора. Все ингредиенты следует держать в холодильнике за час до нарезки.

Рецепт приготовления роллов "шуба"

Оберните коврик для роллов пищевой пленкой и выложите тонко нарезанные кружочки вареной свеклы по всей поверхности, смажьте слой майонезом и добавьте потертую морковь до половины коврика. Тогда выложите слой картофеля, тертого сыра, сельдь, салатный лук и огурец и скрутите как обычный ролл с рисом. Затем нарежьте и украсьте майонезом и кусочками лука.

Видео приготовления роллов "шуба"