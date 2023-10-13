Вот как сохранить букет свежим неделями: 5 лайфхаков от флористов

Живые цветы дома или на работе могут мгновенно поднять настроение, но, к сожалению, они совсем недолговечны. Впрочем, вы можете исправить ситуацию и сделать так, чтобы ваш отличный букет простоял в весе гораздо дольше.

Оказывается, цветы действительно могут влиять на эмоции и настроение и даже память как женщин, так и мужчин. И для того чтобы сохранить приятные воспоминания, вы можете правильно ухаживать за букетом, а впоследствии даже красиво засушить его. О том, как это сделать, рассказала флористка Валери Гительман.

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Возьмите чистую вазу

Да, этот шаг многим может показаться очевидным, впрочем, все равно не забудьте убедиться, что вы сполоснули свою вазу от остатков застоявшейся воды или мыла.

Прежде чем составлять свой букет, обязательно используйте чистую вазу и наполните ее примерно на три четверти теплой водой,

– поделилась флористка Валери.

Добавьте в воду корм для цветов

Большинство букетов продается уже вместе с пакетом корма для них. Впрочем, если вы самостоятельно срезали букет или он продавался без специальных добавок, вы всегда можете изготовить их самостоятельно. Для этого вам нужно смешать две столовых ложки сахара и две столовые лодки белого уксуса и добавить эту смесь в вазу с водой.

Сахар поможет питать цветы и будет способствовать раскрытию бутонов, а белый уксус не даст бактериям в воде быстро развиваться, и это сохранит цветы свежими.

Обрежьте стебли

Как только вы принесете цветы домой, сразу же обрежьте стебли по крайней мере на пол сантиметра. Резать их нужно под углом в 45 градусов, ведь это увеличит площадь поверхности, по которой стебли поглощают воду. Кроме того, это поможет предотвратить то, что ваши стебли окажутся на одном уровне с дном вазы.



Обрезать стебли нужно сразу после покупки букета / Фото Pexels

Удалите нижние листья

Вам может показаться, что удаление листьев из букета может испортить его вид, однако это не так – если вы уберете лишнюю зелень, это сделает цветы более долговечными и придаст букету эстетический вид.

Так листья не окажутся в воде и не станут питомником различных бактерий, которые могут испортить стебли цветов.

Меняйте воду через день

Изменение воды снизит количество бактерий в весе и обеспечит свежую воду для стеблей. Некоторые сорта роз могут храниться неделями, если им регулярно заменять воду.

Вы должны сделать это привычкой, и будете удивлены тем, насколько свежее выглядят цветы. Не забывайте и о том, что стебли нужно подрезать всякий раз после того, как вы заменяете воду.