Эти 5 вещей перед сном помогут вам отдыхать лучше

На график вашего сна очень сильно влияет ваша дневная активность. Итак, убедитесь, что вы не делаете перед сном вещи, которые испортят ваш отдых.

Если в течение ночи вы чувствуете себя истощенными и часто не можете вовремя заснуть, возможно вы делаете что-то не так перед сном. А что можно сделать для лучшего отдыха, рассказала Самина Ахмед Джауреги.

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Ужинайте задолго до сна

Если вы привыкли ужинать очень поздно, прямо перед тем, как ложиться к постели, это может быть причиной вашего плохого сна. Регулярное полуночное лакомство может быть губительным для вашего цикла отдыха – высокий уровень сахара в крови и рефлюкс в желудке не дадут вам расслабиться и заснуть.

Но всех этих негативных эффектов можно избежать, если вы будете ужинать раньше вечера, по крайней мере, за 2 – 3 часа до сна.

Не употребляйте кофеин

Очень многие привыкли не ограничиваться одной чашкой кофе в день, выпивают вторую или даже третью после обеда, чтобы получить заряд энергии. И такие стимуляторы, как кофеин, действительно пробуждают ваше тело, но это может в результате не дать вам заснуть.

Убедитесь, что вы не пьете кофе и алкоголь за несколько часов до сна.

Не тренируйтесь слишком поздно

Возможно, тренировка после работы – это единственный способ для вас заниматься спортом, но это может быть не лучший вариант, если вы думаете над тем, как улучшить свой сон.

Старайтесь завершить все упражнения за несколько часов до сна. Интенсивные тренировки помогают снять умственный и физический стресс, а также улучшают метаболизм. Кроме того, они активизируют тело и разум, и не дают вам заснуть.



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Не ложитесь спать слишком рано

Если вы запланировали поездку или рыбалку на следующий день, вам может показаться хорошей идея лечь спать раньше, чтобы побыстрее проснуться. Впрочем, это действительно не продуктивно, и может привести к частым пробуждениям ночью и ухудшению качества сна.

Вместо этого лучше лечь спать в обычное время и встать по первому сигналу будильника, не откладывая его.

Снизьте температуру

Многие исследования уже показали, что люди гораздо лучше спят при прохладной температуре. Для того чтобы наладить свой циркадный цикл, вы можете попытаться опустить температуру в вашей комнате до 20 градусов по Цельсию.

Дело в том, что во время сна температура тела падает, а холодная спальня очень хорошо способствует выделению тепла.