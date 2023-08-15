Делайте это, чтобы дом пахнул свежестью

Чистый дом, который приятно пахнет – это, вероятно, мечта каждого. Впрочем, часто в доме появляются посторонние, неприятные ароматы, и вы можете даже не подозревать, что именно их приводит.

Если ваш дом не пахнет так, как хотелось, этому может быть несколько причин. Некоторые из них могут быть совершенно неочевидными, поэтому убедитесь, что вы придерживаетесь всех советов экспертов, и тогда ваш дом засияет свежестью!

Интересно Как избавиться от тараканов: действенные и простые советы

Причины дурных запахов

Если по вашей квартире распространяется несвежий аромат, по всей вероятности, причина кроется в вашей корзине с грязным бельем. На одежде хранятся пот, масла из тела и другие природные "ароматизаторы", так что со временем эта грязь может распространиться.

Кроме того, чтобы стирать более регулярно, обязательно следите за чисткой корзины. Его нужно протереть чистой тряпкой и сбрызнуть дезинфицирующим средством. Если ваша стиральная корзина имеет тканевую подкладку, вы можете забросить ее в стирку с остальной одеждой.

Еще одна причина плохих запахов – высокая влажность. В плохо проветриваемых, склонных к влаге местах в вашем доме может возникнуть затхлый запах и даже плесень. Последняя же не только неприятна, но и потенциально опасна для вашего здоровья.



Тщательно убирайте для сохранения хорошего запаха / Фото Pexels

Особенно уязвимы к таким проблемам ванная и туалет, ведь в этих помещениях сложнее всего поддерживать низкий уровень влажности. Убедитесь, что тщательно проветриваете комнату. Если же на плитке в душе появилась плесень, обязательно почистите ее с помощью отбеливателя или уксуса.

Начать плохо пахнуть может и ваш кухонный мусор. Убедитесь, что вы выносите его сразу же после наполнения пакета. Также старайтесь регулярно мыть мусорное ведро, ведь остатки пищи и другие жидкости могут вытекать из пакета и оставаться в сосуде, а впоследствии вызывать затхлый, гнилой запах.

Как сохранить свежесть в доме

Конечно, первый совет, которым делятся эксперты – регулярно делать тщательную уборку: именно она позволит вам избавиться от грязи и пыли. Но для того чтобы поддерживать хороший аромат как можно дольше, вы можете попытаться установить воздухоочиститель. Он может отфильтровать частицы пыли и другие аллергены.

Также можно использовать моющие средства с сильным запахом. Лучше всего для поддержания свежести подойдут средства с цитрусовыми ароматами. Впрочем, убедитесь, что вы выбираете те, кто не вызовут аллергию или не повредят вашему дыханию иным образом.

После приготовления обеда зажигайте ароматическую свечу. Несмотря на то, что во время приготовления ужин пахнет прекрасно, впоследствии запахи растительного масла, лука или чеснока могут остаться на кухне.