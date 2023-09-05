Вот что нужно есть для сияющей чистой кожи: 5 продуктов от диетологов

Чистая кожа без прыщей и морщин – мечта любого человека, и достичь ее проще, чем вы думали. Попробуйте несколько изменить свой рацион и добавить в него здоровые продукты, которые улучшат состояние организма и кожи.

Вы могли и не подозревать, как сильно питание влияет на состояние вашей кожи. И, вероятно, вам уже неоднократно приходилось слышать, что некоторая пища ухудшает ее состояние: жирные продукты и сахар.

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Огурцы

Один из самых простых способов достичь сияющей и приятной на ощупь кожи – регулярно увлажнять ее. Потребление воды крайне важно, и ваша кожа – прямое отражение того, достаточно ли вашему организму. И если вы не можете пить слишком много воды в течение дня, вы можете добавить в рацион пищу, содержащую жидкость.

Огурец будет отличным вариантом, ведь на 95% состоит из воды и быстро повышает общий уровень гидратации. Итак, если у вас потрескавшиеся губы или тусклая кожа, попробуйте есть больше огурцов и пить воду, и ситуация довольно быстро улучшится.

Авокадо

Еще одно важное питательное вещество, которое нужно вашей коже – это липиды. Они играют роль в поддержании барьерной функции и структуры мембран и способствуют восстановлению. Кроме того, именно липиды сохраняют кожу молодой и предотвращают преждевременное старение.

Авокадо богат мононенасыщенными жирами, а также витаминами А и С, которые важны для поддержания прочности тканей и предотвращения сухости кожи.

– поделилась специалист по питанию Бонни Тауб-Дикс.

Кроме того, недавнее исследование показало, что женщины, ежедневно употреблявшие авокадо, имели более эластичную и упругую кожу тех, кто воздерживался от этого продукта.



Авокадо полезно для кожи / Фото Pexels

Грецкие орехи

В самых обычных грецких орехах, которые вы можете найти в любом магазине, на самом деле скрыто немало пользы. Эти плоды богаты витамином Е и здоровым жиром, поэтому будут очень полезны для улучшения состояния кожи. Витамин Е помогает поддерживать регенерацию кожи и предотвращает ее повреждения, поэтому точно вам пригодится.

С грецкими орехами вы также можете получить нужную вам дневную дозу жиров омега-3.

Клубника

Для здоровья вашей кожи нужны также и антиоксиданты, которых много в таких ягодах, как черника и клубника. Антиоксиданты борются с окислением и старением кожи, помогают поддерживать ее упругость и упругость.

Кроме того, витамин С, который есть в ягоде, помогает в образовании коллагена и уменьшает влияние свободных радикалов на клетки кожи.

Красный перец

Конечно, когда кто-то говорит о продуктах, богатых витамином С, прежде всего вам в голову приходят цитрусовые. Однако есть еще один продукт, содержащий 106% рекомендуемой нормы этого соединения, и это красный острый перец.

Витамин С нужен вашему телу для производства коллагена, белкового обмена и заживления ран.