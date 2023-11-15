Отпаривание лица от прыщей: пошаговая инструкция

Если вы боретесь с прыщами или страдаете от угрей, вам следует попробовать распаривание кожи лица, ведь это может оказаться полезным определенным образом. И делать эту процедуру нужно осторожно и правильно.

Для того чтобы ослабить накопившуюся грязь в порах кожи, вам следует сделать некоторые несложные процедуры, которые можно провести и у себя дома. Распаривание также поможет повысить эффективность продуктов и уходящей косметики, которую вы используете. О том, как правильно распаривать лицо, рассказал доктор Джефф Джумейли.

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Чем полезна распарка лица

Перед тем, как выполнять любую процедуру ухода за кожей, вам следует понимать, как именно это решит ваши проблемы с кожей. Дело в том, что прыщи возникают тогда, когда поры кожи закупориваются жиром, мертвыми клетками и кожным салом, а также бактериями.

Исследование PubMed показывает, что воздействие на кожу пара или темной воды помогает не только раскрыть, но и очистить поры и снизить вспышки акне. Кроме того, распаривание кожи может быть полезным для увеличения проницаемости кожи, что помогает лучше впитывать лекарства от прыщей и другие мази для кожи.

Использование пара на лице может помочь открыть поры кожи, очистить загрязнение и уничтожить бактерии, вызывающие прыщи. Кроме того, пар вызывает потоотделение на лице, что расширяет кровеносные сосуды и улучшает прилив крови к лицу и помогает уменьшить воспаление.



Распаривание кожи может улучшить состояние лица / Фото Pexels

Кровь доставляет кислород и другие питательные вещества к лицу и делает его здоровым и сияющим. Еще одно преимущество распаривания лица – это увлажнение кожи, ведь при открытии пор они открывают природные масла, борющиеся с сухостью кожи.

Вы могли об этом не подозревать, и после процесса распарения до кожи вашего лица поступает не только кислород и питательные вещества, но также ускоряется выработка коллагена. Так вы улучшаете эластичность кожи и уменьшаете количество морщин и тонких линий.

Как правильно парить лицо

Первое, что вы должны сделать, так это поставить на стол большую миску и подставьте стул, отрегулировав его до высоты стола. Закрепите волосы резинкой или полотенцем и используйте мягкое средство или пилинг для мягкого отшелушивания лица и шеи.

Впоследствии вскипятите воду, при желании вы можете добавить к ней несколько трав – перечную мяту, эвкалипт, розмарин, лаванду или ромашку. Также вы можете добавить эфирные масла по вашему выбору. Накройте голову полотенцем и наклонитесь над миской и подержите лицо не дольше 10 минут.