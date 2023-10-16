Эти 4 ежедневные привычки улучшат здоровье вашей щитовидной железы

Вы могли и не подозревать, как сильно на ваше здоровье и щитовидную железу влияют ваши вечерние привычки. А эта крошечная железа очень важна для хорошего самочувствия.

Именно когда ваша щитовидная железа в хорошем состоянии, ваш организм чувствует себя лучше. Вы должны знать, какие привычки помогают укрепить ее и избежать лишних повреждений. Об этих ежедневных ритуалах рассказала доктор медицинских наук Дина Адимулам.

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Ешьте много овощей на ужин

Одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для здоровья – это регулярно наполнять свою тарелку овощами. Это пойдет на пользу не только вашей щитовидной железе, но и другим органам. Дело в том, что продукты с высоким содержанием антиоксидантов, к которым относятся и овощи, помогают уменьшить воспаление в организме.

На самом деле ни одна конкретная пища не может вызвать или предотвратить проблемы со щитовидной железой, однако овощи точно не будут лишними в вашем рационе.

Пейте меньше газированных напитков

Да, некоторая пища может уменьшать воспаление, однако другая может его и вызвать, и к этим продуктам относятся также газированные напитки. По данным Harvard Health Publishing, именно большое количество сахара может привести к негативным последствиям для организма и привести к повышению массы тела, ожирения, высокого кровяного давления или диабета 2-го типа.

Вы могли об этом не знать, но примерно четверть всего потребляемого сахара приходится именно на безалкогольные газированные напитки.

Ешьте больше рыбы

Оказывается, потребление морепродуктов за ужином может помочь вам поддержать здоровье щитовидки. Дело в том, что рыба богата разнообразными питательными веществами, которые нужны для ее нормальной работы.



Рыба полезна для работы щитовидной железы / Фото Pexels

В частности, морепродукты могут обеспечить дозу минералов, а именно селена, йода и цинка.

Эти минералы важны для производства гормонов щитовидной железы, особенно для тех, кто имеет заболевание щитовидной железы,

– поделилась докторша Адимулам.

Высыпайтесь

Ни один человек не может хорошо функционировать в условиях недостаточного сна, и то же касается и вашей щитовидной железы. Исследование, проведенное ‌ Sleep Science, показало, что люди с проблемами сна показали худшие результаты в анализе функции щитовидной железы.

Кроме того, связь с железой может иметь стресс. Недостаточное количество сна перегружает организм и вызывает напряжение и тревогу, мешающую вашим органам работать как следует.