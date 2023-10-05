Эти 4 изменения в доме быстро сделают его удобным и приятным

Если вы чувствуете, что в вашем доме постоянный беспорядок, а вы не можете справиться со своими вещами, возможно, пора изменить то, как вы используете пространство. Всего несколько новых привычек помогут вам организовать свое жилье как можно лучше.

Беспорядок может очень быстро превратиться в, казалось бы, непреодолимую проблему. Однако решить его проще, чем вы могли бы подумать. Советами о том, как это сделать, поделилась эксперт по организации дома Морган Нолл.

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Избавьтесь от вещей, которыми вы не пользуетесь

Вы будете удивлены тем, насколько же в вашем доме много вещей, которые вам действительно не нужны. И это может быть достаточно сложной задачей, и вам действительно нужно избавиться от всего хлама, который вы годами храните в квартире.

Тщательно просмотрите все ящики, шкафы и другие места, где вы храните вещи, которые не знаете, куда девать, и отсортируйте те, которыми вы не пользовались ни разу за последние полгода – это может свидетельствовать о том, что они на самом деле только занимают место в вашем доме.

Используйте вертикальное пространство

Если вам кажется, что в квартире слишком мало места и в нее ничего не влезает, вам следует подумать над использованием всего доступного вертикального пространства. Это может быть проще, чем вам кажется – прицепите дополнительные крючки к боковой и задней стенке шкафа, внутренней части двери или даже к стенам.

Добавление большего количества полок также может решить вашу проблему.



Полки и шкафы могут добавить больше пространства в квартире / Фото Pexels

Используйте корзины и контейнеры

Этот совет будет полезен тем людям, в доме которых есть немало мелочей или небольших предметов. Чтобы они выглядели аккуратно и не занимали слишком много места, вы можете положить их в контейнеры или корзины. Убедитесь, что вся электроника, зарядные устройства и провода также сложены в одном месте.

Вы можете упорядочить разные предметы по категориям, и будете удивлены тем, сколько места сможете освободить.

Соблюдайте график уборки

Это может быть крайне непростым, и сама регулярная уборка помогает поддерживать чистоту и порядок в доме. Впрочем, вы можете облегчить выполнение домашних дел, если сделаете их частью своей ежедневной или еженедельной рутины.

Кроме того, старайтесь разбивать большие цели на минизадачу: например, не делайте всю уборку за один раз, вместо этого каждый день убирайте по одной комнате. Так вы будете тратить меньше времени и легко достигнете чистого и опрятного дома.