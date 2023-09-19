Пейте эти напитки во время простуды: она исчезнет мгновенно

Сезонная простуда может быть неприятной, однако, к счастью, существуют простые способы, которые помогут ей избавиться. Прежде всего, вам нужно поддерживать организм увлажненным, так что следует потреблять много жидкости.

Во время болезни вам, вероятно, не раз приходилось слышать такой совет: "пейте больше жидкости". И она действительно полезна, ведь тогда, когда вы пытаетесь поправиться, вашему телу нужно гораздо большее увлажнение.

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Чай без кофеина

Если вы думаете о том, что стоит пить во время простуды, чай станет идеальным вариантом. Тепло поможет успокоить боль в горле и снять заложенность носа. Также чай может быть полезен и в случае, если вы страдаете расстройствами желудка.

Кроме того, если вы добавите к вашему напитку имбирь или лимон, вы можете улучшить работу своей иммунной системы. Подумайте и о том, чтобы добавить к напитку немного меда – это поможет с кашлем и нормализует сон.

Вода с лимоном

Воду с лимоном вы можете пить и горячей, и холодной – в обоих случаях она увлажнит ваш организм и ослабит удушье и заложенность носа.

Лимон также имеет высокое содержание витамина С, поэтому простуда может быть немного короче, если вы употребляете его регулярно,

– поделилась доктор медицинских наук Нехо Патак.

Суп

Супы и бульоны могут не только увлажнить ваш организм, но и дать вам необходимые калории, чтобы продолжать бороться с болезнью. Они могут быть особенно полезны тогда, когда вы не испытываете сильного аппетита из-за заболевания, ведь их легко пить, однако они остаются крайне питательными.



Суп очень полезен для выздоровления / Фото pexels

Напитки, которых следует избегать

Кроме полезных напитков, которые могут сократить продолжительность вашей болезни, есть и такие, которые могут повредить только во время выздоровления. Итак, если вы болеете, попробуйте пить меньше кофе, ведь он может обезвоживать организм.

Фруктовые соки тоже не будут полезны, ведь в них содержится очень много сахара. А цитрусовые соки, в частности, апельсиновый, грейпфрутовый и лимонный, могут усилить боль в горле.

Попробуйте также пить меньше алкоголя – он обезвоживает и может усугубить некоторые симптомы болезни, а именно тошноту, головные боли и боль в теле.