Пийте ці напої під час застуди: вона зникне миттєво

Сезонна застуда може бути неприємною, проте, на щастя, існують прості способи, які допоможуть її позбутися. Перш за все, вам потрібно підтримувати організм зволоженим, тож варто споживати багато рідини.

Під час хвороби вам, певно, неодноразово доводилося чути таку пораду: "пийте більше рідини". І вона справді корисна, адже тоді, коли ви намагаєтеся одужати, вашому тілу потрібно набагато більше зволоження.

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Чай без кофеїну

Якщо ви думаєте над тим, що варто пити під час застуди, чай стане ідеальним варіантом. Тепло допоможе заспокоїти біль у горлі та зняти закладеність носа. Також чай може бути корисним і у випадку, якщо ви страждаєте від розладів шлунку.

Окрім того, якщо ви додасте до вашого напою імбир чи лимон, ви можете покращити роботу своєї імунної системи. Подумайте й над тим, щоб додати до напою трохи меду – це допоможе з кашлем та нормалізує сон.

Вода з лимоном

Воду з лимоном ви можете пити й гарячою, й холодною – в обох випадках вона зволожить ваш організм та послабить задуху та закладеність носа.

Лимон також має високий вміст вітаміну С, тому застуда може бути трохи коротшою, якщо ви вживаєте його регулярно,

– поділилася докторка медичних наук Неха Патак.

Суп

Супи та бульйони можуть не тільки зволожити ваш організм, але й дати вам необхідні калорії, щоб продовжувати боротися з хворобою. Вони можуть бути особливо корисними тоді, коли ви не відчуваєте сильного апетиту через захворювання, адже їх легко пити, проте вони залишаються вкрай поживними.



Суп дуже корисний для одужання / Фото pexels

Напої, яких варто уникати

Окрім корисних напоїв, які можуть скоротити тривалість вашої хвороби, є й такі, що можуть тільки зашкодити під час одужання. Отож, якщо ви хворієте, спробуйте пити менше кави, адже вона може зневоднити організм.

Фруктові соки також не будуть корисними, адже в них міститься дуже багато цукру. А цитрусові соки, зокрема апельсиновий, грейпфрутовий та лимонний, можуть посилити біль у горлі.

Спробуйте також пити менше алкоголю – він зневоднює та може погіршити деякі симптоми хвороби, а саме нудоту, головні болі та біль у тілі.