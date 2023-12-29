Эта худшая привычка сна может привести к преждевременному старению

Спокойный сон – очень важная составляющая нашего здоровья, и именно во время него мы восстанавливаем свои силы и энергию. Но несколько нездоровых привычек во сне могут нанести немалый вред вашему организму.

Вы можете быть удивлены, но в сон также нужно инвестировать и время, и усилия, и даже средства. Хорошему отдыху будет способствовать приятное постельное белье, правильное ночное освещение, воздухоочиститель и плотные шторы. Но некоторые привычки могут испортить сон. И об одной из них рассказал эксперт Дорси Стендиш.

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Какая худшая привычка во сне?

Да, есть одна вещь в вашем отдыхе, которая может серьезно ускорить ваше старение – и это недостаточное количество сна. Самое важное, что вы можете сделать для своего благополучия и жизненной силы – действительно высыпаться.

И даже одна ночь частичного лишения сна у пожилых людей может активировать гены, связанные с биологическим старением. Оказывается, в США каждый третий человек отдыхает слишком мало времени. Кроме того, примерно 40% взрослых людей сообщают, что они засыпают в течение дня, не планируя этого, по крайней мере, раз в месяц.

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Недостаточный сон может привести к многочисленным проблемам со здоровьем и многим заболеваниям, например, диабету 2-го типа, болезням сердца, ожирению и сердечно-сосудистым болезням.



Нужно высыпаться каждый день / Фото Pexels

Что такое "сон красоты"?

Есть причина, почему достаточный сон называют сном красоты. Дело в том, что во время отдыха ваш мозг восстанавливается и омолаживается на клеточном уровне. Это потому, что во время сна ваши клетки производят больше белковых молекул, которые образуют что-то вроде строительных блоков для восстановления тканей.

Но чтобы убедиться, что вы получаете здоровый сон, который поможет вам омолодиться и зарядиться энергией, вам следует придерживаться "гигиены сна". Это значит, что за час до отдыха вам нужно отложить все гаджеты и дать нервной системе немного отдохнуть. Вы можете выполнить легкую растяжку или несколько успокаивающих упражнений перед сном.