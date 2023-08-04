Названо лучшее время для ужина: вам нужно это знать

Прием пищи в подходящее время полезен для здоровья и улучшает обмен веществ.

Когда лучше ужинать

Врачи и диетологи сходятся во мнении относительно одного временного интервала. "Идеально было бы ужинать между 17:00 и 19:00 ", – говорит врач Дана Коэн.

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Согласно исследованию, прием пищи в 17:00 – лучшее время для ужина, если вы пытаетесь похудеть. Впрочем, не у всех есть время ужинать именно в это время, поскольку у нас разные рабочие графики.

В таких случаях врач рекомендует есть примерно за три-четыре часа до сна для вашего хорошего самочувствия, поскольку пищеварение замедляется в конце дня. Наличие трехчасового окна перед сном улучшит ваш сон и пищеварение.



Ешьте за 3-4 часа до сна / Фото из Pexels

Ваш ранний ужин поможет вам похудеть быстрее, улучшит сон, поскольку ужин задолго до сна поможет организму восстановиться на эффективно сжигать калории.

После позднего ужина усиливается изжога, так что если у вас проблемы с этим, лучше откажитесь от ночных порций.

Если вы не будете поздно ужинать, то утром будете чувствовать себя гораздо лучше. У вас будет меньше проблем с пробуждением, а из "совы" вы превратитесь в "жаворонка". Также скорый ужин улучшает пищеварение и уровень сахара в крови.