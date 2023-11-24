Кому не стоит есть помидоры: 5 категорий людей

Помидоры – это отличные овощи, которые могут стать ингредиентом множества блюд, ведь они содержат немало витаминов, минералов и питательных веществ. Впрочем, к сожалению, помидоры подходят далеко не всем.

Как и любой другой овощ, помидоры могут иметь побочные эффекты, если вы съедите их слишком много. Поэтому будьте внимательны и умерены в добавлении этого продукта в свой рацион. О том, кому следует ограничить количество помидоров в рационе, рассказал сертифицированный диетолог Ионут Игнат.

Интересно Эта неожиданная привычка усугубляет ваш метаболизм и заставляет набирать килограммы.

Могут вызвать изжогу

Помидоры – это довольно кислый продукт, так что если вы склонны к появлению изжоги и испытываете проблемы с пищеварением, вам не стоит есть слишком много этих продуктов. Дело в том, что овощи наполнены яблочной и лимонной кислотами и поэтому могут заставить желудок производить чрезмерное количество желудочной кислоты, отвечающей за расщепление пищи.

Когда объем кислоты увеличивается, она поднимается вверх по пищеводу и вызывает неприятные симптомы. На самом деле даже приготовление овощей может не слишком снизить негативный эффект, который они могут повлечь.

Учтите, что помидоры и томатный соус также могут ухудшить симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, поэтому во избежание кислотного рефлюкса попробуйте ограничить количество помидоров в рационе.

Могут вызвать аллергию

Аллергия на помидоры не очень распространена, однако встречается. Обычно ее симптомы появляются сразу же после того, как человек употребляет плоды. Если после потребления помидоров у вас появляется крапивница, раздражение кожи, экзема, сыпь, чихание, кашель или отек разных частей тела, это может означать, что вам следует отказаться от большого количества помидоров в меню.



Помидоры могут вызвать аллергическую реакцию / Фото Pexels

Аллергия может возникать через соединение гистамин, содержащееся в помидорах. Кроме того, эти овощи могут вызвать даже аллергический контактный дерматит – когда кожа начинает чесаться и отекать только от одного прикосновения к овощу.

Могут усугубить проблемы с почками

Если у вас есть прогрессирующая хроническая болезнь почек, вам следует ограничить употребление помидоров, ведь в них содержится достаточно много калия. Кроме того, достаточно в этих овощах и воды, которая может негативно повлиять на болезнь.

Именно высокий уровень калия в крови является одной из основных причин заболевания почек. Для того чтобы предотвратить проблему, вам следует ограниченно потреблять не только помидоры, но и томатный соус, кетчуп и другие продукты, содержащие этот овощ.

Синдром раздраженного кишечника

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Именно помидоры из-за раздражающей кожицы и семян могут быть одной из причин синдрома раздраженного кишечника. Так что если вы уже страдаете этим заболеванием, помидоры могут спровоцировать вздутие и некоторые другие симптомы.

Кроме того, именно помидоры являются одним из наиболее распространенных аллергенов, что вызывает проблемы с кишечником.

Проблемы с мочеиспусканием

Кислые продукты, к которым относятся и помидоры, могут вызвать некоторые проблемы с мочевым пузырем и раздражать его. Кроме того, потребление помидоров в больших количествах у людей, имеющих проблемы с мочевым пузырем, может привести к недержанию мочи.

Учитывайте и то, что в некоторых случаях употребление помидоров в большом количестве может вызвать цистит.