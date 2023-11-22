Когда нужно принимать душ: утром или вечером?

Принимать душ – это ежедневная привычка для многих людей, однако задумывались ли вы когда-нибудь, когда лучше мыться: утром или вечером? Оказывается, врачи могут дать достаточно однозначный ответ на этот вопрос.

Некоторые люди вылезают из постели и сразу идут по душе, чтобы проснуться, другие же не представляют, как можно лечь спать вечером, не умывшись. А третья категория людей моется дважды. Врач Арагон Джузеппе, медицинский консультант Prescription Doctor, рассказал, когда лучше всего принимать душ.

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Когда нужно принимать душ

Утренний душ, скорее всего, более популярен среди людей, ведь он пробуждает вас и освежает, а также дает энергию для того, чтобы начать продуктивный день. Вечерний душ – это способ расслабиться и успокоить напряжение, которое вы накопили в течение работы или тренировок.

Впрочем, главное преимущество горячего душа состоит в том, что в течение дня тело и волосы могут накопить достаточно много грязи и микробов, и мытье в душе – отличный способ избавиться от них, кроме того, он способствует лучшему сну.

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Особенно важно не пренебрегать вечерним душем в летние месяцы, ведь так весь пот и грязь из вашего тела окажется на простынях, а это может способствовать не только грязному постельному белью, но и появлению разнообразных аллергий, раздражений кожи и сыпи.

Грязное постельное белье может привести к появлению зуда, сухости кожи и прыщей. Так что, конечно, время принятия душа зависит от вашей работы и личных предпочтений, однако ночной душ будет лучшим для поддержания чистоты и содействия хорошему сну.



Вечерний душ полезнее утренней / Фото Pexels

Но врач Антония Харман убеждена, что температура вашего душа гораздо важнее за время его принятия. Если вы хотите пробудиться утром, душ – это хороший вариант, если вы сделаете его холодным.

Не обязательно мыться в холодной воде в течение всего времени – достаточно будет только опустить температуру до 15 градусов Цельсия на последние 30 секунд – этого будет вполне достаточно. чтобы пробудиться, восстановить мышцы после травм и стимулировать работу кровеносной и иммунной систем.

Если вы моетесь вечером, очень горячий душ может повысить внутреннюю температуру, и после того, как вы остынете, вы станете сонными, поэтому лучше принимать такой душ примерно за пол часа до сна.