Какой алкоголь вызывает самое худшее похмелье: рейтинг

Видимо, вам уже приходилось замечать, что разный алкоголь по-разному влияет на ваше самочувствие. Это связано с содержащимися в нем веществами, поэтому следует знать, после каких напитков вы будете чувствовать себя лучше всего.

Здоровое питание очень важно, и большинство продуктов могут вписаться в него, если потреблять их с умом и ограниченно. Даже если вы изредка пьете вино, вы можете получить от него определенные преимущества – например, для сердца, кишечника и настроения. Диетология Джессика Болл поделилась рейтингом видов алкоголя, которые могут привести к похмелью на следующее утро.

Интересно Эта неожиданная привычка усугубляет ваш метаболизм и заставляет набирать килограммы.

Лучший алкоголь для предотвращения похмелья

Все люди имеют разную толерантность к алкоголю, и некоторые люди даже могут совершенно по-разному реагировать на одни и те же напитки. Кроме того, на наличие похмелья на следующее утро влияет также и то, употребляете ли вы закуски вместе с алкоголем.

На то, повлечет ли алкоголь похмелье, влияет количество в нем этилового спирта, также известного как этанола – именно это вещество образуется в процессе брожения и определяет крепость напитка. Кроме этанола в алкоголе можно найти и другие вещества – конгенеры.

И их количество и тип могут оказать существенное влияние на ваше самочувствие после потребления алкоголя.

Возрастные изменения, потребление соленой пищи, недостаток сна и аллергии – это лишь часть факторов, которые могут спровоцировать мешки под глазами. И только установив причину, можно переходить к выбору методики их устранения. Что подойдет вам? Помогаем выяснить у нашем материале

Итак, среди факторов, которые повлияют на наличие похмелья, конечно, количество выпитого алкоголя, независимо от его типа. Но если вы хотите чувствовать себя лучше, вам следует выбрать напиток, в котором наименьшее количество конгенеров метанола в миллиграммах на литр.



Некоторый алкоголь влечет за собой очень серьезное похмелье / Фото Pexels

К этому алкоголю относятся:

пиво;

вино;

водка.

Алкоголь, который не предотвращает похмелье

Если у алкоголя есть большее количество конгенеров, это не всегда означает, что у вас будет худшее похмелье, однако исследования показывают, что это один из факторов, который влияет на это.

Итак, больше всего конгенеров содержится в таком алкоголе:

бренди;

виски;

крепленое вино.

Но самый плохой алкоголь, который точно приведет к похмелью, ведь содержит очень много конгенеров пропанола, есть ром.