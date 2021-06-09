Уникальность походки: можно ли человека идентифицировать по тому, как он ходит

Каждый человек на планете имеет свои уникальные отпечатки пальцев, голос и рисунок радужки глаза. А знаете ли вы, что среди других нас также выделяет наш индивидуальный стиль ходьбы?

Вот почему ученые используют анализ походки в качестве диагностического инструмента для выявления мышечных или неврологических проблем, а также предрасположенности к развитию болезни Паркинсона.

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По манере ходьбы также можно определить настроение человека. Например, в гневе мы оказываем большее давление на подошвы, чем когда устало тянем за собой ноги.

Походка

Наша походка – это наш уникальный шаблон ходьбы. Он делится на конкретные движения, называемые шаговыми циклами или циклами ходьбы. Цикл начинается с подъема и отступа правой ноги, которая в этот момент отдыхает, после чего такой же шаг делает левая конечность. Полное движение обеих ног образуют один шаговый цикл.



Цикл ходьбы / Фото Wikimedia commons

Уникальная походка каждого человека зависит от его веса, выравнивания позвоночника, длины конечностей, осанки и характера, скорости, стиля и периодичности цикла. Интересно то, что во время пробежки наша походка имеет другой рисунок.

Можно ли идентифицировать человека по походке

Люди делают это постоянно, когда бессознательно идентифицируют своих близких или друзей по тому, как они ходят. Кроме того, ходьбу можно использовать для биометрического определения личности, так же как отпечатки пальцев или распознавание лица для разблокировки телефона.

Способность идентифицировать походку запрограммирована на устройствах с превосходными возможностями анализа образов, которые распознают людей по тому, как они двигаются. Специальные датчики даже измеряют давление, которое оказывают их подошвы во время ходьбы или в статическом положении. Называется это бароподометрией.



Датчик давления ног / Фото envato

Только ли у людей есть своя уникальная походка