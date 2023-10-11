Вредны ли отбеливающие полоски для зубов: это надо знать

Все чаще на прилавках в магазинах или аптеках можно заметить безрецептурные отбеливающие полоски для зубов. Эти полоски стали популярным средством, помогающим избавиться от "закрашенных" зубов после кофе или курения.

Доктор медицинских наук, стоматолог, специалист гигиены полости рта Тина Со рассказала, как работают отбеливающие полоски и какие побочные эффекты могут вызвать.

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По словам стоматологине отбеливающие полоски, отпускаемые без рецепта, содержат вещества, способные отбелить зубы – перекись водорода или перекись карбамида, которые проникают во внешний слой зубов.

После нанесения перекись вступает в реакцию с пятнами на поверхности зуба и внутри эмали. Молекулы кислорода, выделяемые во время этого процесса, помогают расщеплять и растворять молекулы, ответственные за изменение цвета зубов. Эта химическая реакция помогает осветить внешний вид зубов и удалить поверхностные пятна.

– рассказала врач.

Результат вы увидите не мгновенно. Необходимо повторить несколько сеансов, чтобы увидеть разницу. Для домашнего отбеливания требуется не менее трех дней, а для получения полных результатов придется подождать до двух недель.



Отбеливание полосками не вредно / Фото Pexels

Потенциальные побочные эффекты отбеливающих полосок

Тина Со отмечает, что в целом отбеливающие полоски безопасны, однако могут возникнуть некоторые побочные эффекты – такие как чувствительность зубов или потенциальное повреждение зубной эмали.

Вы можете заметить чувствительность зубов, открывая рот или чувствительность десен. Если слишком часто использовать отбеливающие полоски, то эмаль может ослабнуть.

Когда избегать отбеливающих полосок

Отложить отбеливание следует тогда, если у вас есть проблемы с зубами – кариес или заболевание десен.

"Перед отбеливанием очень важно иметь здоровую основу для полости рта. Невылеченный кариес, заболевания десен и проблемы с полостью рта могут усугубить эти состояния и вызвать сильный дискомфорт", – отметила Тина Со.