Можно ли стирать обувь: неожиданный ответ эксперта

Если у вас есть любимая пара обуви – особенно если это кроссовки – вы наверняка замечали, что со временем они становятся грязными и непривлекательными. Кроме того, они начинают неприятно пахнуть. Но можно ли положить обувь в стиральную машину?

Оказывается, обувь не только можно, но и нужно стирать. Но в зависимости от того, какая у вас модель и из какого материала она сшита, вы можете сделать это вручную или использовать стиральную машину. О том, как это сделать правильно, рассказала эксперт по домохозяйству Мэри Марлоу Леверетт.

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Что делать перед стиркой

Прежде чем забросить вашу пару обуви, убедитесь, что вы прочитали инструкции по чистке, содержащиеся на этикетке. Если бирка давно потерялась, вы можете зайти на сайт производителя и найти нужную модель и дополнительную информацию.

Это точно стоит сделать, ведь из-за неправильной чистки вы рискуете испортить свою обувь.

Что вам понадобится для стирки обуви:

стиральная машина;

салфетка из микрофибры;

щетка с мягкой щетиной;

стиральный порошок;

кислородный отбеливатель;

пищевая сода;

средство для дезинфекции белья

Как стирать обувь в стиральной машине

Если вы проверили инструкцию и убедились, что ваша обувь безопасно стирать в машинке, вы можете легко ее почистить. Прежде всего, снимите шнурки с обуви, если они и есть – это поможет отдельно отстирать и их, и качественно очистить язычок кроссовок или кедов.

Шнурки можно положить в мешок для белья и поместить в стиральную машину вместе с обувью. Не забудьте предварительно вытащить все съемные стельки – их нужно либо заменить, либо постирать вручную.

Для стирки обуви вы можете использовать свой привычный порошок, однако лучше всего подойдет моющее средство на основе ферментов, лучше уничтожит грязь и пятна в ткани. Если же ваша обувь выглядит довольно тусклой, вы можете добавить ложку отбеливателя на основе кислорода прямо в барабан стиральной машины.

Если же вас беспокоит грибок или микоз, следует добавить в воду дезинфицирующее средство, чтобы уничтожить все болезни и микробы. Внимательно прочтите указания на продукте, чтобы использовать правильное количество.

Стирать обувь следует в теплой или холодной воде. Лучше выбрать щадящий цикл с меньшей скоростью отжима – это поможет избежать повреждения обуви.



Стирать обувь в машинке нужно в прохладной воде / Фото Pexels

Но перед тем, как класть вашу пару обуви в стиральную машину, вы можете вручную удалить видимые пятна или по крайней мере обработать их. Для этого нанесите на грязные места немного стирального порошка и вотрите его щеткой. Дайте средству 15 минут, чтобы подействовать, и после этого можете класть обувь в машинку.

После стирки просушите обувь на воздухе в месте, далеком от прямых солнечных лучей и тепла. Не используйте сушилку для одежды, ведь высокая температура может расплавить клей, и тогда обувь развалится.

Как стирать обувь вручную

Если же вашу обувь нельзя класть в стиральную машину, не беда: вы можете ее качественно очистить и без нее. Для этого приготовьте моющий раствор в раковине или тазе – на два литра воды добавьте одну чайную ложку стирального порошка.

Затем снимите шнурки с обуви и поместите их в приготовленный раствор. Почистите ботинки старой зубной щеткой, чтобы убрать почву или остатки грязи на подошвах. Для предварительной обработки пятен вы можете использовать немного моющего средства.

Затем полностью погрузите обувь в мыльный раствор и оставьте ее там на 15 минут. Осторожно потрите ткань мокрой салфеткой из микрофибры и не обходите вниманием подошвы. После очистки обуви смойте мыльный раствор и прополощите его в прохладной воде, пока пена не исчезнет.

Дайте обуви просохнуть на воздухе.