Не только к блюдам: как использовать куркуму против угрей, псориаза и дерматита

Куркума издавна применялась в традиционной медицине Востока, в частности в практиках аюрведы и религиозных церемониях. А современные исследования подтверждают, что куркума действительно обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Выводы научных трудов утверждают, что куркумин – основной куркуминоид, входящий в состав корня куркумы, может положительно влиять на работу мозга, улучшать иммунитет и нормализовать уровень сахара в крови. Кроме этого, ученые утверждают, что пряность является эффективным средством для лечения кожных заболеваний, включая угри, псориаз, атопический дерматит и кожные инфекции.

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Несколько исследований показали, что куркума может облегчить симптомы при некоторых расстройствах кожи, впрочем, все они лишь на начальных этапах и требуют более детального анализа.

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Угри



Куркумин является потенциальным средством для лечения угрей / Фото Pexels

Исследования на крысах показали, что при использовании геля на основе куркумина и лауриновой кислоты, у подопытных улучшилась антибактериальная активность и уменьшились воспалительные процессы.

Атопический дерматит

Атопический дерматит обычно начинается в раннем детстве и исчезает во время пубертата. И все же некоторые люди сталкиваются с симптомами болезни во взрослом возрасте. Атопический дерматит проявляется сухостью, красными высыпаниями, зудом на различных участках кожи.

Куркумин приводит к сдерживанию активности Т-клеток (белых кровяных клеток в иммунной системе). Исследование, в котором использовался крем с экстрактом куркумина, показало, что он облегчает симптомы дерматита. Но ученые до сих пор не уверены, какой из ингредиентов крема повлиял на уменьшение выраженности проявлений заболевания.

Псориаз кожи головы

В исследовании, которое изучало влияние куркумы на выраженность псориаза кожи головы, приняло участие всего лишь 40 пациентов. Их разделили на 2 группы – одна из них получала тоник на основе куркумы, другая – использовала плацебо. Через 9 недель оказалось, что первой группе удалось уменьшить симптомы псориаза.

Против кругов под глазами



Куркумин – действенное косметическое средство / Фото Pexels

Еще издавна женщины в Индии использовали куркуму для осветления кожи. Сегодня наука утверждает, что куркумин-гель способен бороться с фотоповреждениями кожи, таких как пигментные пятна и круги под глазами.

Псориаз

В исследовании на животных, препарат геля с 1% куркумином боролся с воспалительными процессами, подобными к псориазу. Результаты показали, что антиоксидантные свойства куркумина могут уменьшить окислительный стресс при поражениях кожи. Кроме этого, куркумин препятствует ферменту, который отвечает за катализацию распада гликогена у пациентов с псориазом.

Как использовать специю

Согласно исследованиям , куркумин играет важную роль в заживлении ран, а местное применение вещества помогает в грануляции, образовании новых тканей, откладывании коллагена, заживлении ран и ремоделировании тканей.

Куркуму можно использовать в различных формах, в том числе как эфирное масло, которое удобно добавлять к косметическим средствам, шампуню и крему. Саму специю можно превратить в пасту и наносить локально – на раны. Также рекомендуется заваривать чаи на основе куркумы, это улучшит состояние кожи и поможет нормализовать пищеварение.

Риски



Что учесть перед применением куркумина / Фото Pexels

В общем, куркумин имеет мало побочных эффектов, однако в ходе испытаний было сообщено о нескольких побочных реакциях. Учтите это, прежде чем использовать специю для любой профилактики или лечения: